Doğu Perinçek'ten Flormar işçilerine destek!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar fabrikasının işten çıkardığı işçileri ziyaret etti. Doğu Perinçek'in sohbet ettiği işçiler, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek, 24 gündür fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. İşçilerin yanlarında olduğunu söyleyen Perinçek, "Sizler kahramanlarsınız. 24 günden beri 24 ateşten geçerek bugünlere geldiniz ve buradan ilan ediyorum; hep beraber önümüzdeki günlerde burada davulla, zurnayla zaferimizi kutlayacağız. Sizler yalnız hamur açan değil, evine ekmek götüren kadın işçilerimizsiniz, evine ekmek götüren. Bu geleceğin Türkiye'sinin büyük bir örneği, yani kadınlarımız çalışacak, hayatta yerini alacak, erkekle eşit olacak. Fabrikada çalışacak, iş yerinde olacak. Her yerde kadın olacak. Üniversitelerde, okullarda, hamur yoğuran değil de evine ekmek götüren olarak Türkiye'ye örnek olacak. Sizler çağdaş Türkiye'yi temsil ediyorsunuz" dedi.

"60 YILDIR BU MÜCADELENİN İÇİNDEYİM"

Fabrika yöneticilerine seslenen Perinçek, "Sendika hakkı Anayasal haktır. Ben 60 yıldır, gençliğimden beri bu mücadelelerin içerisindeyim. Sendika hakkı için emekçilerimiz, Türk milleti büyük mücadeleler verdi. Bu millet can verdi, kan verdi. Siz şimdi o sendika hakkı mevzilerindesiniz. Kesinlikle bu mücadeleyi kazanacağız. Sizin gözlerinizdeki ışıktan bu güveni görüyorum. Bunu kazanacağız. Ne demek işçiyi atmak, ekmeksiz bırakmak? Hele bu mübarek Ramazan günlerinde işçiyi kapıya koymak, ekmeksiz bırakmak, bu en büyük günah. Onun için patronlara, yöneticilere 'Bu günahtan dönün' diyorum. Bu günahı sürdürmeyin, insanlarımızı kapıda bırakmayın, Anayasa ile hukuk ile kavgalı olmayın". Sendika hakkına karşı, iş güvenliğine karşı bu mücadeleden, bu direnişten vazgeçin. Onlara buradan sesleniyorum. Başka girişimlerde de bulunacağız. Yöneticiler ve patronları kesinlikle bu tavırlarını değiştirecekler. Türkiye'mize bu açıdan da örnek olmaları lazım. Ben sizlerin duruşunuzda yarınki başarıyı görüyorum. Hepimiz sizlerle beraberiz. Vatan Partisi ve Türk milleti, işçinin yanındadır. Bugün Türkiye'deki bütün işçiler, çiftçiler, çalışanlar ve vicdanı olan herkes, namusu olan herkes sizinle beraber. Siz bir ekmek mücadelesi, namus mücadelesi veriyorsunuz" diye konuştu.