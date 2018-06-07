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Yenidoğan sakinleri çözüm bekliyor!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nin genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınından etkilenen Yenidoğan Mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı çözüm bulmasını istedi.

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Kocaeli’nin genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmişti. Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri her yağmur yağdığında mağdur olduklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyleyerek, yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. Geçtiğimiz hafta aniden bastıran yağmur nedeniyle İzmit’te bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta tahliye boruları yetmediği veya kapandığı için adeta şelale oluştu ve bazı ev ev iş yerleri sular altında kaldı. Evi su altında kalan vatandaşlar, her yağmurdan sonra benzer görüntülerle karşılaştıklarını, bu seferki yağmurun beklenenin üzerinde etkili olduğunu belirtti.

“YAĞMUR YAĞDIĞINDA KORKUYORUZ”

Evine su basan ve yetkililerden kalıcı çözüm isteyen mahalle sakinlerinden İlyas Kızılkurt, “ Evimizi su bastı. Evimizin önünde adeta şelale oluştu. Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Yetkililere daha önce ulaşabiliyorduk ama artık telefonlarımızı bile açmıyorlar. Her yağmur yağdığında aynı korkuyu yaşıyoruz” dedi.

Bugün 17:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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