Mersin Basketbol: 70 İzmit Belediye: 69

İzmit Belediyespor maça Melek, Ebru, Jazz, Deniz Doğan ve Banu 5’i ile başladı. Jazz ve Deniz’in 5-0 öne geçti. Rakip 4 sayı ile cevap verdi. İki takımın da basit hatalar yaptığı maçın ilk çeyreği 13-13 sona erdi. İkinci çeyrekte de karşılıklı sayılar vardı. İki takımın Amerikalısı da ilk yarıda gününde değildi. Mersin’de İlkay dışarıdan sayılar buldu, İzmit’te ise Meriç’in şutları istediği gibi olmayınca Ev sahibi ekip devreyi 34-28 önde tamamladı. 3. çeyrek sonunda da Mersin Basketbol 46-49 üstünlüğünü sürdürdü. Son çeyrek sonunda da ev sahibi ekip üstünlüğünü devam ettirdi ve 70-69'luk skor ile maçı kazandı. Mersin Basketbol böylelikle seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Öte yandan ise hakemler Önder Yılmaz, Özkan Talo, Batuhan Mert Gül ilk yarı itibarı ile çok kötü bir yönetim gösterdi.