İzmit Belediyespor maça Melek, Ebru, Jazz, Deniz Doğan ve Banu 5’i ile başladı. Jazz ve Deniz’in 5-0 öne geçti. Rakip 4 sayı ile cevap verdi. İki takımın da basit hatalar yaptığı maçın ilk çeyreği 13-13 sona erdi. İkinci çeyrekte de karşılıklı sayılar vardı. İki takımın Amerikalısı da ilk yarıda gününde değildi. Mersin’de İlkay dışarıdan sayılar buldu, İzmit’te ise Meriç’in şutları istediği gibi olmayınca Ev sahibi ekip devreyi 34-28 önde tamamladı. 3. çeyrek sonunda da Mersin Basketbol 46-49 üstünlüğünü sürdürdü. Son çeyrek sonunda da ev sahibi ekip üstünlüğünü devam ettirdi ve 70-69'luk skor ile maçı kazandı. Mersin Basketbol böylelikle seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Öte yandan ise hakemler Önder Yılmaz, Özkan Talo, Batuhan Mert Gül ilk yarı itibarı ile çok kötü bir yönetim gösterdi.
Bugün 19:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 19:45 TSİ )
Mersin Basketbol: 70 İzmit Belediye: 69
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off 4. maçında İzmit Belediyespor ile Mersin Basketbol takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 19:18 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz