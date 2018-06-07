Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 19:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 19:45 TSİ )

Mersin Basketbol: 70 İzmit Belediye: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off 4. maçında İzmit Belediyespor ile Mersin Basketbol takımları Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyespor maça Melek, Ebru, Jazz, Deniz Doğan ve Banu 5’i ile başladı. Jazz ve Deniz’in 5-0 öne geçti. Rakip 4 sayı ile cevap verdi. İki takımın da basit hatalar yaptığı maçın ilk çeyreği 13-13 sona erdi. İkinci çeyrekte de karşılıklı sayılar vardı. İki takımın Amerikalısı da ilk yarıda gününde değildi. Mersin’de İlkay dışarıdan sayılar buldu, İzmit’te ise Meriç’in şutları istediği gibi olmayınca Ev sahibi ekip devreyi 34-28 önde tamamladı. 3. çeyrek sonunda da Mersin Basketbol 46-49 üstünlüğünü sürdürdü. Son çeyrek sonunda da ev sahibi ekip üstünlüğünü devam ettirdi ve 70-69'luk skor ile maçı kazandı. Mersin Basketbol böylelikle seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Öte yandan ise hakemler Önder Yılmaz, Özkan Talo, Batuhan Mert Gül ilk yarı itibarı ile çok kötü bir yönetim gösterdi.

Bugün 19:18 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ferhat Çoban imzaya kaldı mask
Ferhat Çoban imzaya kaldı
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel! mask
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel!
Gebzespor’a Demir takviyesi! mask
Gebzespor’a Demir takviyesi!
‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli mask
‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli
Yeni stattaki hazırlıklar devam ediyor mask
Yeni stattaki hazırlıklar devam ediyor
Hamza, Burak Süleyman ve Mesut ile anlaşıldı mask
Hamza, Burak Süleyman ve Mesut ile anlaşıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!

GALERİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL