Sizinle gurur duyuyoruz! “69-70”

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off4. maçında İzmit Belediyespor ile Mersin Basketbol takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Son bölüme 4 sayı farkla önde giren ekibimiz, 3. maçta olduğu gibi maç sonunu oynayamadı ve rakibine 70-69 kaybetti. Final serisini 3-1 kaybeden İzmit Belediyespor ligi üçüncü sırada tamamladı. Hakemler Önder Yılmaz, Özkan Talo ve Batuhan Mert Gül felaket bir yönetim göstererek çıldırttı.Şimdi gözler federasyondan gelecek olan karara çevrildi. Bir aksilik olmazsa İzmit ekibini Süper Lig’e davet edecekler. Ancak İzmit’in bu davete onay verip vermeyeceği ayrı bir soru işareti.

KARŞILIKLI BASKETLERLE GEÇİLDİ

Taraftarının desteği ile oynayan İzmit Belediyespor maçaMelek, Ebru, Jazz, Deniz Doğan ve Meriç Banu 5’i ile başladı. Mavi Yeşilliler Jazz ve Deniz’in sayıları ile 5-0 öne geçti. Rakip 5-0’a 4-0 ile cevap verdi. İki takımın da basit hatalar yaptığı maçın ilk çeyreği 13-13 sona erdi. İkinci çeyrekte de karşılıklı sayılar vardı. İki takımın Amerikalısı da gününde değildi. İzmit’teJazz devreyi sadece 2 sayı ile Mersin’de Paris ise 6 sayı ile tamamladı. İkinci 10 dakikada Mersin’de öne çıkan isim İlkay dışarıdan sayılar buldu, İzmit’te ise Meriç’in şutları istediği gibi olmayınca konuk ekip devreyi 6 sayı farkla 34-28 önde tamamladı.

MÜTHİŞ ÇEKİŞME VARDI

İzmit Belediye 3. çeyreğe iyi başladı. Ebru Torun’un üçlükleri ile fark eridi. Son anlarda 47-46 Mersin öndeyken Melek’in üçlüğü girmedi, son hücumda turnikeden sayı yiyen ekibimiz son çeyreğe 49-46 geride girdi. Bu çeyreğin öne çıkan ismi İzmit’te 8 sayı atan Ebru Torun’du. Hakemlerin felaket bir maç çıkardığı maçın 4. çeyreğinde Melek müthiş oynadı. Bu çeyrekte adeta 1 numaraların savaşı vardı. Çeyreğin tamamında 13 sayı üreten Melek’e rakipten Deniz Boz karşılık verdi. Bitime 3 dakika 50 saniye kala İzmit 64-61 önde olsa da 3. maçın kader oyuncusu Fatmanurüçlük atarak skoru eşitledi. (64-64)

SON BÖLÜME 4 SAYI FARK İLE GİRDİK, AMA?

Son bölümleri inanılmaz bir çekişme içinde geçen maçın bitimine 1 dakika kala Mersin 4 sayılık farklı kapadı ve 1 sayı farkla öne geçti. (69-70) Kalan dakika içinde iki takım da hücumdan boş döndü. Son hücum hakkı İzmit’indi.Bir anda boş kalan Deniz, pota altında boşta bulunan arkadaşını göremedi, turnike de denemedi ve 7 saniye kala potaya üçlük gönderdi. Deniz’in şutu herkesin bakışları arasında çemberin kenarına çarptı. İzmit ekibi hücum ribaundunu aldı ancak topu çembere gönderemeyince maçı 70-69 kaybetmekten kurtulamadı.

TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

3. maçta da 11 sayılık farkı kapatan ve bitime 1.17 kala 7 sayılık farkı yakalasa da skoru koruyamayan Mavi Yeşilliler, bu maçta da 9 sayılık farklı eritti ve son bölümde 4 sayılık avantajını değerlendiremeyerek dramatik bir seriyi geride bıraktı. Seriyi 3-1 kaybeden İzmit Belediyespor’un kahraman kızları ve İzmitli antrenörü Mert Köprücü salondakiler tarafından onurlandırıldı. Atatürk Spor Salonu “İzmit Sizin İle Gurur Duyuyor” derken tüyler diken diken oldu.

JAZZ 8 SAYIDA KALDI

İzmit Belediyespor’daen skorer isim Melek Yusufoğlu’ydu. Başarılı oyun kurucu 16 sayıüretirken, 6 ribaunt aldı, 7 de asist yaptı. Melek’e Meriç 15, Ebru da 12 sayı ile destek verirken, Amerikalı Jazz 8 sayıda kaldı. Bu sezon lig ve kupa dahiltoplam 34 maça çıkan Jazz beşinci kez çift haneleri rakamlara ulaşamadı. Geniş rotasyon ile mücadele eden Mersin’de Deniz 18, Paris 12, Fatmanur 11, İlkay da 14 dakikada 10 sayı üreterek ile galibiyete katkı sağladı. Maçın ardından Mersin’e kupa, İzmit Belediye’ye de şilt takdim edildi.

TKBL PLAY-OFF FİNAL SERİSİ

4. MAÇI İZMİT BELEDİYESPOR: 69 MERSİN BASKETBOL: 70

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Önder Yılmaz?, Özkan Talo?, Batuhan Mert Gül*

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek*** (16), Meriç** (15), Ebru*** (12), Jazz* (8), Deniz Doğan** (8), Berrin** (6), Deniz Üstün* (4)

MERSİN BASKETBOL: Deniz Boz**** (18), Paris** (12), Fatmanur*** (11), İlkay** (10), Aslı** (8), Ferda** (5), İrem* (4), Deniz Çatalbaş* (2)

PERİYOT: 13-13 PERİYOT: 28-34 PERİYOT: 46-49

MAÇ SONUCU: 69-70

Not: Seriyi 3-1 kazanan Mersin Basketbol, Süper Lig’e yükseldi. İzmit Belediyespor ise lig üçüncüsü oldu.