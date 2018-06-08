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DP World Yarımca müşterileriyle iftarda buluştu

DP World Yarımca, müşterileri, yerel yönetim ve gümrük çalışanları ile iftarda buluştu.

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DP World Yarımca, geleneksel olarak düzenlenen iftar programında müşterileri, yerel yönetim ve bölge gümrük yetkilileri ile bir araya geldi. Wellborn Otel’de düzenlenen iftar programına Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Kocaeli Liman Başkanı Yardımcısı Önder Eyigün, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çalık, DP World Yarımca CEO Kris Adams, DP World Ticaret Müdürü Gökhan Yurteken, DP World Finans Direktörü Erdal Tonguç, DP World İnsan Kaynakları Müdürü Mert Güzelbağ ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKLERİ TAKDİR EDİYORUM

Düzenlenen iftar programında konuşan DP World Yarımca CEO Kris Adams, “Bu iftar yemeğinde aramızda olduğunuz için teşekkür ediyor ve hepinize güzel bir Ramazan ayı diliyorum. DP World’de iftar yemeği yıllardır geleneksel hale geldi. Hepimiz tanrının çocuklarıyız. İnançlarımızdan kuvvet alıyor ve bir inanca sahip olduğumuzu hissediyoruz. Ramazan ayı toplumda uyum ve barış, sevginin özverinin ve merhamet duygusunun ayıdır. Türklerin imkanları kısıtlı olan kişilere gösterdiği yardımları takdir ediyorum. Bu davranış biçimi inançlarımızın özünü yansıtıyor” dedi.

TÜRKLER İLE OMUZ OMUZAYIZ

Konuşmasına devam eden Adams, “Türkiye’de zorlu ekonomik koşullara rağmen halkın ve ekonominin gelişmesi için Türk sanayisi ile omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında yapacağımız yeni yatırımları da sizlere duyuracağız. Şirket olarak sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Çevremiz ve gezen üstünde ağır yetkilerimiz var. Okyanus yaptıklarımız yüzünden boğulmuş durumda. Temiz bir çevre için çalışmalıyız. İşe bireysel davranışlardan başlamamız gerek” açıklamalarında bulundu.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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