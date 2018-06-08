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Bugün 09:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:51 TSİ )

Bu akşam iftarda dana lokuma sonra da kemençeye ne dersiniz?

Bu akşam Körfez manzarası eşliğinde Haura Cafe Restoran’da iftarınızı açıp hemen sonrasında da kemençe ve tulum ile eğlenmeye ne dersiniz? Üstelik menü fiyatları 32 TL.’den başlıyor…

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkı Mimar Sinan Köprüsü üst geçidi üzerinde yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet veren Haura Cafe Restoran’da bu akşam hem leziz yemeklere hem de kemençe ve tuluma doyacaksınız.

İFTAR SONRASI KEMENÇE ve TULUM

Birbirinden lezzetli yemeklerden sonra eğlenceye doyacağınız Haura Cafe Restoran’da Karadeniz Müziği ağırlıklı olmak üzere her çeşit müziği canlı olarak dinleyebiliyorsunuz. Özellikle Cuma akşamları kemençe ve tulumun canlı performans yaptığı mekanda izleyici isteklerine de yer veriliyor.  

Canlı müziğin olduğu günler şöyle:

Cuma Gecesi: Karadeniz Gecesi (Kemençe-Tulum)

Pazartesi-Perşembe Cumartesi Geceleri: Karışık Canlı Müzik

Pazar Gecesi: Güncel Pop.

İftar menüleri ve canlı müzik konusunda bilgiler veren İşletme sahibi Aykut Çamuroğlu, şunları söyledi: ‘’ Kocaeli’nin en güzel mekanlarından birine sahibiz. Bu güzellikte bir mekanda herkes iftar yapabilsin diye menü fiyatlarımızı da uygun tuttuk. Ancak kaliteden asla ödün vermedik ve vermeyiz. Bildiğiniz kalite ve uygun fiyatla menülerimizi veriyoruz. İftar sonrasında canlı müzik ile eğlencemiz gece geç saatlere kadar devam ediyor. Daha çok Karadeniz Müziği ağırlıklı olmak üzere Karışık Canlı Müzik de yapıyoruz. Hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi  Haura Cafe&Restoran’a davet ediyoruz’’dedi.

İftar Menü Fiyatları 32 TL.den Başlıyor…

Haura Cafe Restoran’ın ramazana özel olarak hazırladığı 3 farklı menüsü bulunuyor.

1-TAVUK KÜLBASTI MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Tavuk Külbastının verildiği menünün fiyatı 32 TL.

2-ÇOBAN KAVURMA MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Çoban Kavurma’nın verildiği menünün fiyatı 39 TL.

3-DANA LOKUM MENÜ:

İftariyelik, Meze, Şakşuka, Çiğ Köfte, Kuru Cacık, Çorba, Salata, Tatlı, İçeceklerle birlikte Ana Yemek olarak Dana Lokum’un verildiği menünün fiyatı ise 46 TL.

Siz de iftarla birlikte güzel bir Karadeniz gecesi geçirmek isterseniz işte Haura Cafe&Restoran’ın telefonu Tel.: 0262. 324 53 41

Bugün 09:43 TSİ - Ekonomi

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