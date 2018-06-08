Haydar Akar: Erdoğan da emekli olacak

Tarihi seçimlere 17 gün gibi kısa bir zaman kalırken seçim çalışmalarına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Karamürsel de bir dizi ziyarette bulundu.

BU İŞ TAMAM

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, Kadın Kolları İlçe Başkanı Hamiyet Eraslan ve ilçe yönetimi ile birlikte Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi, Şoförler ve Kamyoncular odalarını ziyaret eden Akar yaptığı açıklamada "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum esnafından işçisine, memurundan emeklisine, sanayicisinden çiftçisine tüm kesimleri sıkıntı içerisine sokmuştur. Kredisi ve bankalara borcu olmayan yok. Türkiye deki tabloyu Kocaeli de de görüyoruz. 24 Haziran da artık değişim kaçınılmaz bu iş tamam diyoruz." dedi.

EMEKLİLERİ ŞİMDİDEN UNUTTULAR

AKP’nin Cumhuriyet Halk Partisinin projelerini kopyaladığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bakıyoruz uygulamaya gelince fiyaskolar. Taşeronda mağduriyet, asgari ücret de mağduriyet, emekliler de mağduriyet var, yani bizim projelerimizi hayata geçirmedikleri gibi yeni mağduriyetler yaratıyorlar dedi. Son olarak seçimler öncesinde bugüne kadar hiç ağzına almadıkları emeklilere ilişkin bayram öncesi 1000 TL ikramiye sözlerine dikkat çeken Akar "Başbakan Binali Yıldırım 15 Mayısta AKP grup toplantısında ‘AK Parti'nin sözü senettir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil' ifadelerini kullanmıştı. Hatta muhalefete biz boş konuşmayız, her emekliye 1000 TL demişlerdi. Dün ödemeler başladı ama ilk günden kimine 750, kimine 500 TL yatırıldığını görüyoruz. Daha 20 gün önceki sözlerini unutan Erdoğan’ın bilmesi gereken 20 gün sonra da kendisinin de emekli olacağını bilmesidir." dedi.

KÖPRÜLER DEVLETİN Mİ MAFYANIN MI?

Her miting de Osmangazi Köprüsünü örnek veren Erdoğan’ın daha köprü mü tünel mi bilmediği Osmangazi Köprüsü'nün 1 yıldaki hazineye yükünün 1 Milyar 300 Milyon TL olduğunu belirten Akar, kalkıyor 'Osmangazi Tüneli'nden Muharrem İnce ne anlar?' diyor. Eyy Erdoğan Avrasya Tüneli ile Osmangazi Köprüsü'nü de karıştırıyorsun ama yaptığınız anlaşmalarla her ikisinde de hazineye yani millete bedel ödettiğin doğru. Şimdi işletmeci firmanın HGS geçişlerine izin vermediği nakit para aldığı gibi iddialar da basın da yer alıyor. Bu köprüleri devlet yapmadı evet özel sektör yaptı, ancak bu uygulamalar mafya usulüdür. Kesinlikle 24 Haziran sonrası CHP iş başında olduğunda köprü ve tünellerle ilgili düzenlemeler yapılacak. Öncelikle dolar kuru üzerinden yapılan anlaşmalar TL olarak değiştirilecek ve köprü ücreti de %50 indirilecektir. Artık milletin parası ranta ve yandaşa değil yine millete kazandırılacaktır." dedi.