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Bugün 10:33 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:50 TSİ )

Bir kivi bahçeniz olsun ister misiniz?

Büyükşehir, çiftçilere yüzde 50 hibe ile kivi bahçesi oluşturuyor. Kivi bahçesine sahip olmak isteyen çiftçilerin başvurusu bekleniyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığı, çiftçileri pazar değeri yüksek ve verimli alternatif ürünlere yönlendirmek için projelerini sürdürüyor. Büyükşehir, Kocaeli genelinde tarımsal faaliyetlerde bulunan ve ziraat odası üyeliği olan çiftçilere, yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendiren Büyükşehir, modern meyve bahçeleri tesis ederek örnek kivi bahçeleri oluşturuyor.

ÇİFTÇİLERİ TEŞVİK AMACI İLE

Çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek amaçlı gerçekleştirilen proje ile Büyükşehir ekipleri tarafından yüzde 50 hibeli olarak kivibahçesiyapıldı. Gölcük Saraylı Mahallesi’nde 3 dönümlük arazide kurulan bahçeye 240 adet Hayward ve Matuacinsi kivi ağacı dikildi. Tam teşekküllü olarak kurulan bahçede; bahçe direjesi, sulama boruları, kivi springleri ve direkleri yerlerine kuruldu. Kocaeli’ndeki çiftçiye gelir getirici alternatif ürünlere yönlendirmek ve örnek bahçe oluşturmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

BAŞVURULAR ALINIYOR

Kurulan kivi bahçeleri, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor.Yüzde 50 hibe ile kivi bahçesine sahip olmak isteyen çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından başvuru yapılabiliyor. Ayrıca 444 1141 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

Bugün 10:33 TSİ - Ekonomi

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