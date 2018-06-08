Türk Telekom'dan yine şikayet var!

Derince İbn-i Sina Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi numara 2’de ikamet eden büfe işletmecisi Veysel Çelik, gazetemizle iletişime geçerek Türk Telekom’dan yana dert yandı.

2 AYDIR NE TELEFON EDİYORLAR NE DE İNTERNETİ KULLANABİLİYORLAR

Yaklaşık 2 ay kadar önce, evinin yanında başlayan bir inşaatın temel atma çalışması sırasında telefon kablolarına zarar verildi. O gün kesilen internet ve telefon hakkında Türk Telekom’a bildirilen tüm şikâyetlere rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Her seferinde kendisini oyaladıklarını belirten Çelik, “Çocuğum ders çalışmak için komşuya gidiyor. Bu çile daha ne kadar sürecek? Yetkililer mağduriyetimizi duysun” dedi.

BU İLK DEĞİL…

Öte yandan Türk Telekom ile ilgili gelen şikayet sayısı bu ilk değil… Daha önce de Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Yel Sokak ve Dilaver Deniz Sokak’ta buna benzer şekilde yaşanan olayda yine telefon kabloları hakkında bildirilen şikayet yoğun çaba sonucunda yetkilileri harekete geçirebilmişti.