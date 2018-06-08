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Bayramlık kıyafetler Beşir Derneği’nden

İhtiyaç sahiplerinin para ödemeden bayramlık kıyafet alabileceği, ambalajında giysilerin bulunduğu ‘Bayramlık Paylaşım Noktaları’, arife gününe kadar hizmet verecek.

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Yurt genelinde olmakla birlikte, İstanbul’da Ümraniye, Sultanbeyli, Büyükçekmece ve Fatih’te açılan yardım mağazalarından, kıyafet alamayacak durumda olan yoksul aileler yararlanabiliyor. Bu proje ile ihtiyaç sahiplerinin kadın, erkek ve çocuk reyonlarında bayramlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri sağlanıyor. Bayram öncesi, ekonomik durumu el vermeyen kişilere, yeni bayramlık kıyafet sevincini yaşatmayı amaçlayan Beşir Derneği, kadın, erkek ve çocuk olmak üzere, bir ailenin tüm bayramlık kıyafet ihtiyacına cevap veriyor. Türkiye genelinde 30’dan fazla ‘Paylaşım Noktası’nda, yılın 12 ayı, yardımlaşma geleneğini devam ettiren Beşir Derneği, bayramlarda açtığı ‘Bayramlık Paylaşım Noktaları’ ile de mazlum ve mahcup gönüllerin Beşir’i oluyor.

Suriye’li savaş mağdurları unutulmadı

Suriye’de savaşın başlamasından bu yana, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtı ile devam eden süreçte kamu kurumları ile birlikte hareket ederek bölgede birçok sivilin hayata tutunmasını sağlayan Beşir Derneği, savaş nedeniyle yetim kalan çocuklar için de projeler hayata geçirdi. Bu projelerden yalnızca bir tanesi olan ‘Paylaşım Noktaları’ ise Suriye’de, 4 farklı noktada hizmet görüyor. Azez veCerablus’ta birer, İdlib’de ise iki adet paylaşım noktası ile yıl boyu yardım yapan dernek, Ramazan bayramında da Suriyeli mazlumları unutmuyor. Dernek, Suriye’nin Azez, Cerablus, Eriha ve Etarip bölgelerinde bulunan toplam 4 adet paylaşım noktasından arife gününe kadar savaş mağduru Suriyeli ailelerin bayramlık kıyafet ihtiyacını karşılayacak. Bayramlık kıyafet paketlerinin bir kısmı ise bölgede yer alan kamplarda dağıtılacak.

Fitre ve Zekâtlarınız ile bayramda yüzleri güldürün

Mübarek Ramazan-ı Şerif’te her zamankinden fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle misafir olunuyor ve iyilik köprüleri kuruluyor. Siz de fitre, zekât ve bağışlarınızla Türkiye ve dünyadaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilirsiniz. Bayramlık kıyafet bağışlarınızla bir yetimin, bir ihtiyaç sahibinin bayramlığını tedarik edebilir; onların da bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına vesile olabilirsiniz. Ailenizle yaşadığınız iftar sevincini bir başka ailenin de yaşaması için iftar bağışı gerçekleştirebilir veya evde pişirdiğiniz yemeklerinizi Beşir Derneği aracılığıyla iftar vaktinde, bir yoksul aile ile paylaşabilirsiniz.

Bugün 10:46 TSİ - Gündem

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