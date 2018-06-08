VakıfBank bu bayram da yanınızda

VakıfBank, bu bayramda da müşterisinin 'Yanındaki Güç' olacak. Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonuyla hareket eden VakıfBank, müşterilerinin bayram ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmeleri için uygun vade ve ödeme seçenekleriyle dolu kredi kampanyalarını başlattı.

Uygun faiz oranlarıyla bayram kredisi

VakıfBank'ta müşteriler, uygun faiz oranlarıyla 90 bin TL'ye kadar 'Bayram Kredisi'kullanabiliyor. Bunun yanı sıra eşit, artan-azalan, 3 ay ödemesiz taksit imkanları da sunan krediye VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasından da başvuru yapılabiliyor. Ayrıca 'Bayram Kredisi'nden yararlanmak için aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No. ve aylık gelir miktarı yazıp 5724’e SMS göndermek yeterli.

Yeni arabanız bayramda kapınızda

VakıfBank'ın bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı ''Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi'' ise uygun faiz oranı, 48 aya varan vade ve kefilsiz başvuru seçenekleriyle sunuluyor. ''Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi''si nihai fatura değeri 100 bin TL'yi aşan taşıtlarda bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50'sine kadar kullanılabiliyor. *Kampanya faiz oranlarından faydalanılabilmesi için gerekli özel şartlar tüm VakıfBank şubeleri ile telefon bankacılığı ve www.vakifbank.com.tr'den öğrenilebilir.