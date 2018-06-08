Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Türköz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu senede Derince Yenikent Türköz Düğün Salonu’nda verdi. Yemeğe iş adamları siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, Türköz çalışanları, tedarikçileri, KTO yöneticileri, meclis üyeleri ile çalışanları katıldı. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeği programı Recep Öztürk’ün konuşmasıyla başladı. Ramazan ayının bereket alı, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Öztürk, davetine katılan konuklarına da teşekkür etti.
Bugün 11:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Türköz İnşaat’ın iftarı kalabalıktı
Türköz İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Türköz geleneksel iftar yemeğinin iftar Derince Yenikent Mahallesi’ndeki Türköz Düğün Salonun da düzenledi. İftar yemeğine katılım yoğun oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz