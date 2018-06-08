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Türköz İnşaat’ın iftarı kalabalıktı

Türköz İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Türköz geleneksel iftar yemeğinin iftar Derince Yenikent Mahallesi’ndeki Türköz Düğün Salonun da düzenledi. İftar yemeğine katılım yoğun oldu

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Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Türköz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu senede Derince Yenikent Türköz Düğün Salonu’nda verdi. Yemeğe iş adamları siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, Türköz çalışanları, tedarikçileri, KTO yöneticileri, meclis üyeleri ile çalışanları katıldı. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeği programı Recep Öztürk’ün konuşmasıyla başladı. Ramazan ayının bereket alı, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Öztürk, davetine katılan konuklarına da teşekkür etti.

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Bugün 11:04 TSİ - Gündem

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