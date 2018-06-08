Gölcükspor’un eli Ellibeş’e bakıyor…

Başkan Ellibeş, yeni sezonda rota belirleyecek ve buna göre yol alınacak. Başkan Ahmet Şahin de, teknik adam Kayhan Çubuklu ile yola devam etme kararlılığında gözükürken, Ellibeşin çizeceği rotaya göre hareket etmeye hazırlanıyor.

SIKSIK GÖRÜŞME YAPIYORLAR

Bu arada Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile Başkan Ahmet Şahin sık sık görüşme yaparak, yeni sezon öncesinde durum değerlendirmesinde bulunuyor. Ellibeş ve Şahin, yeni sezonda yine gçülü bir Gövlcükspor mu kuracak, yoksa maddi kriz içerisindeki takımın yarınlara hazırlanması için de çaba gösterecek, bunu beraberce göreceğiz. Bu arada camia da belirsizliğin bir an önce dağılmasını beklerken. Her şey seçim sonrasına ertelenmiş gözüküyor.