Sahalar bugün U-11’lerin

Büyüklerin futbol ligleri bittikten sonra sahaları teslim alan U11’li minikler, bugün sahaları renklendirecek. Gündemde 22 maç var. Bu maçlar toplam 6 stada dağıtılmış durumda bulunuyor. Bir başka deyişle de müsabakalar aynı anda İzmit ve Gebze’de oynanacak.
İşte günün programı…
A İZMİT FK-İZMİT YILDIZ 17.20 A.KALKAVAN-2
A YENİ KOCAELİ-.Y.KANDIRA 16:10 A.KALKAVAN-2
A ÇAMLITEPE-YAVUZSPOR 15.00 A.KALKAVAN-1
A KOCAELİSPOR-İ. Y.KAPTAN 16.45 M.A.KAĞITÇI-1
B Y.SERDAR-KÖRFEZ G.B. 13.00 M.A.KAĞITÇI-2
B K.YENİŞEHİR-İLİMTEPE FK 15.30 M.A.KAĞITÇI-1
B MERTSPOR-SERDAR G.B. 15.30 M.A.KAĞITÇI-2
B KOCAELİ GENÇ-B.DERİNCE 16.00 VİNSAN SUNİ-2
C Ç.PLAJYOLU-H.H.ŞAFAK 13.00 M.A.KAĞITÇI-1
C DERİNCE BİRLİK-K.H.YILDIZ 14.15 M.A.KAĞITÇI-1
C İZMİT BLD.-ÇAYIRTEPE 14.15 M.A.KAĞITÇI-2
D İZMİT KALE-ÇENEDAĞ 16.45 M.A.KAĞITÇI-2
D K.İLÇESİ BİRLİK-41 FK 15.00 A.KALKAVAN-2
D KANDIRA G.B.-K.GÜNEŞ 16:10 A.KALKAVAN-1
D YEŞİLOVA-BAĞÇEŞME 17.20 A.KALKAVAN-1
E A.YENİKÖY-BAŞİSKELE BLD. 16.00 VİNSAN SUNİ-1
E ARSLANBEY B.-İ.BALABAN 17.15 VİNSAN SUNİ-1
E ŞİRİNSPOR-ARS.O.SANAYİ 17.15 VİNSAN SUNİ-2
H ÇAYIROVA G.B.-DARICA 16.00 METİN OKTAY-1
K SULTANORHAN-BEYLİKBAĞI 16.00 METİN OKTAY-2
K TRAKYA-MUSTAFAPAŞA 17:15 METİN OKTAY-1
K DARICA KÜLTÜR-M.KENT 17.15 METİN OKTAY-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz