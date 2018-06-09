Sahalar bugün U-11’lerin

Büyüklerin futbol ligleri bittikten sonra sahaları teslim alan U11’li minikler, bugün sahaları renklendirecek. Gündemde 22 maç var. Bu maçlar toplam 6 stada dağıtılmış durumda bulunuyor. Bir başka deyişle de müsabakalar aynı anda İzmit ve Gebze’de oynanacak.

İşte günün programı…

A İZMİT FK-İZMİT YILDIZ 17.20 A.KALKAVAN-2

A YENİ KOCAELİ-.Y.KANDIRA 16:10 A.KALKAVAN-2

A ÇAMLITEPE-YAVUZSPOR 15.00 A.KALKAVAN-1

A KOCAELİSPOR-İ. Y.KAPTAN 16.45 M.A.KAĞITÇI-1

B Y.SERDAR-KÖRFEZ G.B. 13.00 M.A.KAĞITÇI-2

B K.YENİŞEHİR-İLİMTEPE FK 15.30 M.A.KAĞITÇI-1

B MERTSPOR-SERDAR G.B. 15.30 M.A.KAĞITÇI-2

B KOCAELİ GENÇ-B.DERİNCE 16.00 VİNSAN SUNİ-2

C Ç.PLAJYOLU-H.H.ŞAFAK 13.00 M.A.KAĞITÇI-1

C DERİNCE BİRLİK-K.H.YILDIZ 14.15 M.A.KAĞITÇI-1

C İZMİT BLD.-ÇAYIRTEPE 14.15 M.A.KAĞITÇI-2

D İZMİT KALE-ÇENEDAĞ 16.45 M.A.KAĞITÇI-2

D K.İLÇESİ BİRLİK-41 FK 15.00 A.KALKAVAN-2

D KANDIRA G.B.-K.GÜNEŞ 16:10 A.KALKAVAN-1

D YEŞİLOVA-BAĞÇEŞME 17.20 A.KALKAVAN-1

E A.YENİKÖY-BAŞİSKELE BLD. 16.00 VİNSAN SUNİ-1

E ARSLANBEY B.-İ.BALABAN 17.15 VİNSAN SUNİ-1

E ŞİRİNSPOR-ARS.O.SANAYİ 17.15 VİNSAN SUNİ-2

H ÇAYIROVA G.B.-DARICA 16.00 METİN OKTAY-1

K SULTANORHAN-BEYLİKBAĞI 16.00 METİN OKTAY-2

K TRAKYA-MUSTAFAPAŞA 17:15 METİN OKTAY-1

K DARICA KÜLTÜR-M.KENT 17.15 METİN OKTAY-2