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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 11:13 TSİ )

Sahalar bugün U-11’lerin

Kocaeli U11 Futbol Liglerine aralıksız olarak devam ediliyor.

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Büyüklerin futbol ligleri bittikten sonra sahaları teslim alan U11’li minikler, bugün sahaları renklendirecek. Gündemde 22 maç var. Bu maçlar toplam 6 stada dağıtılmış durumda bulunuyor. Bir başka deyişle de müsabakalar aynı anda İzmit ve Gebze’de oynanacak.

İşte günün programı…

A             İZMİT FK-İZMİT YILDIZ           17.20       A.KALKAVAN-2

A             YENİ KOCAELİ-.Y.KANDIRA    16:10       A.KALKAVAN-2

A             ÇAMLITEPE-YAVUZSPOR       15.00       A.KALKAVAN-1

A             KOCAELİSPOR-İ. Y.KAPTAN    16.45       M.A.KAĞITÇI-1

B             Y.SERDAR-KÖRFEZ G.B.        13.00       M.A.KAĞITÇI-2

B             K.YENİŞEHİR-İLİMTEPE FK     15.30       M.A.KAĞITÇI-1

B             MERTSPOR-SERDAR G.B.      15.30       M.A.KAĞITÇI-2

B             KOCAELİ GENÇ-B.DERİNCE    16.00       VİNSAN SUNİ-2

C              Ç.PLAJYOLU-H.H.ŞAFAK        13.00       M.A.KAĞITÇI-1

C              DERİNCE BİRLİK-K.H.YILDIZ   14.15       M.A.KAĞITÇI-1

C              İZMİT BLD.-ÇAYIRTEPE          14.15       M.A.KAĞITÇI-2

D             İZMİT KALE-ÇENEDAĞ           16.45       M.A.KAĞITÇI-2

D             K.İLÇESİ BİRLİK-41 FK             15.00       A.KALKAVAN-2

 D            KANDIRA G.B.-K.GÜNEŞ         16:10       A.KALKAVAN-1

D             YEŞİLOVA-BAĞÇEŞME            17.20       A.KALKAVAN-1

E              A.YENİKÖY-BAŞİSKELE BLD.  16.00       VİNSAN SUNİ-1

 E             ARSLANBEY B.-İ.BALABAN     17.15       VİNSAN SUNİ-1

 E             ŞİRİNSPOR-ARS.O.SANAYİ     17.15       VİNSAN SUNİ-2

 H            ÇAYIROVA G.B.-DARICA           16.00       METİN OKTAY-1

 K             SULTANORHAN-BEYLİKBAĞI  16.00       METİN OKTAY-2

 K             TRAKYA-MUSTAFAPAŞA          17:15       METİN OKTAY-1

 K             DARICA KÜLTÜR-M.KENT        17.15       METİN OKTAY-2

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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