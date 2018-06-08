Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:14 TSİ )

Tekin Uygur’un da gizli kahramanı Yakup Fidan, Yenidoğan’ın her şeyi

Kentimizin sembol isimlerinden Yenidoğanlı Yakup, adeta kulübünün her şeyi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaşı ilerlemesine rağmen başarıyla görev yapan ve tesislerin sorumlusu olan, malzemelerin temini konusunda da geceli gündüzlü bir çalışma yapan Yakup, Onursal Başkan Tekin Uygur’un da en sevdiği isimlerden biri. Teknik Plastik sahibi Tekin Uygur “Yakup bizim gizli kahramanımız. Onu çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyorlar. Bizim böyle kahramanlara ihtiyacımız var” dedi.

Bugün 11:12 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ferhat Çoban imzaya kaldı mask
Ferhat Çoban imzaya kaldı
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel! mask
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel!
Gebzespor’a Demir takviyesi! mask
Gebzespor’a Demir takviyesi!
Hamza, Burak Süleyman ve Mesut ile anlaşıldı mask
Hamza, Burak Süleyman ve Mesut ile anlaşıldı
‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli mask
‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli
Geçmiş olsun Yalçın! mask
Geçmiş olsun Yalçın!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!

GALERİ

ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL