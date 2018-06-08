Yaşı ilerlemesine rağmen başarıyla görev yapan ve tesislerin sorumlusu olan, malzemelerin temini konusunda da geceli gündüzlü bir çalışma yapan Yakup, Onursal Başkan Tekin Uygur’un da en sevdiği isimlerden biri. Teknik Plastik sahibi Tekin Uygur “Yakup bizim gizli kahramanımız. Onu çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyorlar. Bizim böyle kahramanlara ihtiyacımız var” dedi.
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Tekin Uygur’un da gizli kahramanı Yakup Fidan, Yenidoğan’ın her şeyi
Kentimizin sembol isimlerinden Yenidoğanlı Yakup, adeta kulübünün her şeyi.
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Bugün 11:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz