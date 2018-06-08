Tekin Uygur’un da gizli kahramanı Yakup Fidan, Yenidoğan’ın her şeyi

Yaşı ilerlemesine rağmen başarıyla görev yapan ve tesislerin sorumlusu olan, malzemelerin temini konusunda da geceli gündüzlü bir çalışma yapan Yakup, Onursal Başkan Tekin Uygur’un da en sevdiği isimlerden biri. Teknik Plastik sahibi Tekin Uygur “Yakup bizim gizli kahramanımız. Onu çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyorlar. Bizim böyle kahramanlara ihtiyacımız var” dedi.