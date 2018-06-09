Günün spor müsabakaları bu haberde

Küçük kızlar voleybol 2.K., 3 ayrı ilçede…

Kocaeli Küçük Kızlar 2.Küme Voleybol Ligi olanca hızıyla sürüyor. Bugün de İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde birer maç var. Maçlar ücretsiz olarak izlenebiliyor. Günün programı şu şekilde…

14:30 Dsi Spor - İzmit Spor İzmit H.Gemici

15:00 Gebze Arena - Y.Kaptan Gebze S.S.

15:00 İhsaniye - Yenikent Gölcük 17 Ağus.

Küçük basketçiler İzmit Atatürk’te…

Salon sporlarında küçükler ligleri aralıksız olarak devam ediyor. Basketbolda da bugün 5 maç oynanacak. Maçlar 11-13 yaş grupları arasında oynanacak. Maçların tamamı art arda oynanacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

11:00 U 11 Er.A Gr. Kocaeli Basket - 23 Nisan İ.Ö.

12:30 U 11 Er.B Gr. Kocaeli B.B. - Derince Birlik

14:00 U 11 Kız Kocaeli GHSK - Kocaeli Basket

15:30 U 12 Er.Final Kocaeli Gelişim - GHSK Gebze

17:00 U 13 Er. Final Gölcük Belediye- Kocaeli Basket

Buz hokeyciler bugün Gebze’de

Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi maçları bugün Gebze’de oynanacak. Gebze Olimpik Buz Sporları Salonu’ndaki müsabakalar saat 13.00’te başlaşacak ve akşam seansına kadar art arda oynatılacak. Bu maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Minik güreşçiler seçme için minderde…

11-12-13 Yaş Güreş İl Seçmesi bugün gerçekleşiyor. 9.00’da başlayacak müsabakalar akşam saatine kadar devam edecek. Kentimiz güreş kulüplerinin mücadeleleri ücretsiz izlenebilecek. Müsabakalar Derince Spor Salonu’nda gerçekleşecek.