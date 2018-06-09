Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 11:16 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, yarın farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Küçük kızlar voleybol 2.K., 3 ayrı ilçede…

Kocaeli Küçük Kızlar 2.Küme Voleybol Ligi olanca hızıyla sürüyor. Bugün de İzmit, Gebze ve Gölcük ilçelerinde birer maç var. Maçlar ücretsiz olarak izlenebiliyor. Günün programı şu şekilde…

14:30 Dsi Spor -  İzmit Spor İzmit H.Gemici

15:00 Gebze Arena - Y.Kaptan Gebze S.S.

15:00 İhsaniye - Yenikent Gölcük 17 Ağus.

Küçük basketçiler İzmit Atatürk’te…

Salon sporlarında küçükler ligleri aralıksız olarak devam ediyor. Basketbolda da bugün 5 maç oynanacak. Maçlar 11-13 yaş grupları arasında oynanacak. Maçların tamamı art arda oynanacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

11:00 U 11 Er.A Gr. Kocaeli Basket - 23 Nisan İ.Ö.

12:30 U 11 Er.B Gr. Kocaeli B.B. - Derince Birlik

14:00 U 11 Kız Kocaeli GHSK - Kocaeli Basket

15:30 U 12 Er.Final Kocaeli Gelişim - GHSK Gebze

17:00 U 13 Er. Final Gölcük Belediye- Kocaeli Basket

Buz hokeyciler bugün Gebze’de

Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi maçları bugün Gebze’de oynanacak. Gebze Olimpik Buz Sporları Salonu’ndaki müsabakalar saat 13.00’te başlaşacak ve akşam seansına kadar art arda oynatılacak. Bu maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Minik güreşçiler seçme için minderde…

11-12-13 Yaş Güreş İl Seçmesi bugün gerçekleşiyor. 9.00’da başlayacak müsabakalar akşam saatine kadar devam edecek. Kentimiz güreş kulüplerinin mücadeleleri ücretsiz izlenebilecek. Müsabakalar Derince Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Bugün 05:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sizinle gurur duyuyoruz! “69-70” mask
Sizinle gurur duyuyoruz! “69-70”
Gergin maç Pasifik Gemi’nin: 3-2 mask
Gergin maç Pasifik Gemi’nin: 3-2
Ferhat Çoban imzaya kaldı mask
Ferhat Çoban imzaya kaldı
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel! mask
Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel!
Gölcükspor’un eli Ellibeş’e bakıyor… mask
Gölcükspor’un eli Ellibeş’e bakıyor…
Gebzespor’a Demir takviyesi! mask
Gebzespor’a Demir takviyesi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL