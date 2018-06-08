Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:22 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçelerinin ardından 'Millet Kıraathanesi' açacaklarını kaydetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi. Hatay'da yaptığı konuşmada, yeni projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri' açacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak; ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak."

"ARAMIZDA BİR FARK VAR, BUNU DA ÖĞREN"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle. Bırakıp gidecek misin, onu söyle. Göreceğiz. Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız. Malatya'da iftar sofrasında yaptığım konuşma, masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıyım. Aramızda bir fark var, bunu da öğren. TESK'in iftarını yapıyoruz orada. Sen İsmail Metin Paşamıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin."

Bugün 11:22 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kılıçdaroğlu: Kocaeli yoksulluğun kentidir mask
Kılıçdaroğlu: Kocaeli yoksulluğun kentidir
İYİ Parti’nin miting hedefi 100 bin kişi mask
İYİ Parti’nin miting hedefi 100 bin kişi
AK gençler, bayrak asarken düşerek yaralanan CHP'li genci ziyaret etti mask
AK gençler, bayrak asarken düşerek yaralanan CHP'li genci ziyaret etti
Torun, Alikahyalılarla birlikte oruç açtı mask
Torun, Alikahyalılarla birlikte oruç açtı
Doğu Perinçek, Kocaeli'ye geliyor mask
Doğu Perinçek, Kocaeli'ye geliyor
Doğu Perinçek'ten Flormar işçilerine destek! mask
Doğu Perinçek'ten Flormar işçilerine destek!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!

GALERİ

ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL