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İnce'den ince gönderme: Ben uzay diyorum o kıraathane

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Burdur'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni projesi 'kıraathane'yi eleştirdi. İnce, "Tenceredeki et diyorum... Mutfağa giren dert diyorum... Gelecek diyorum... Uzay diyorum... Nanoteknoloji diyorum... O gelmiş 16 yılın sonunda 'kıraathane açacam' diyor. Kıraathane açacakmış projeye bak projeye... Fabrika aç fabrika, bacaları tüten fabrika..." dedi.

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CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Burdur'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni projesi 'kıraathane'yi eleştiren İnce, "Tenceredeki et diyorum... Mutfağa giren dert diyorum... Gelecek diyorum... Uzay diyorum... Nanoteknoloji diyorum... O gelmiş 16 yılın sonunda 'kıraathane açacam' diyor. Kıraathane açacakmış projeye bak projeye... Fabrika aç fabrika, bacaları tüten fabrika..." diye konuştu. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

"16 SENE SONUNDA KIRAATHANE AÇACAĞIM DİYOR"

“Tenceredeki et diyorum… Mutfağa giren dert diyorum… Gelecek diyorum… Uzay diyorum… Nano teknoloji diyorum… O gelmiş 16 yılın sonunda ‘kıraathane açacam’ diyor. Kıraathane açacakmış projeye bak projeye… Fabrika aç fabrika, bacaları tüten fabrika…” “Değerli Burdurlular siz etin ve sütün başkentiydiniz. Ne yazık ki hayvancılığın canına okudular. Çiftçi mazotunu alamıyor. Sözümüz söz 24 Haziran’dan sonra Allah’ın izni milletimizin isteğiyle çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz.”

“FABRİKA YOK, GELECEK YOK, VİZYON YOK”

Şimdi meydanlara geliyor anlatıyor. Ama hiç proje yok, fabrika yok, gelecek yok, vizyon yok…  Ya bana sataşıyor ya da kıraathane diyor işte başka bir şey yok. Birde iftira atıyor. Adaylık sürecinde sayın Akşener’i, sayın Karamollaoğlu’nu, sayın Demirtaş’ı ve sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim. 500’er yüz lirada hesaplarına para yatırdım. Biliyorum ki benim 500 lirama ihtiyaçları yok. Ama Barış, uzlaşma istiyorum. Sonra Hakkari’ye gittim İzmir Marşı ile miting yaptım. Hakkarilere şunu dedim; sayın Akşener’in, sayın Karamollaoğlu’nun, sayın Demirtaş’ın ve sayın Erdoğan’ın size selamı var dedim. İnsanlık gösterdim. Bunu almış sadece Demirtaş kısmını montajlamış. Millete, ‘Bak bak Demirtaş’a da gitmiş’ diyor. Seni bile ziyarete gittim daha ne istiyorsun. (Burdurlulara Erdoğan’ın mitinginde montajlanmış iddia ettiği videoyu gösterdi) Benim yaptığım barışma. Onu bile cımbızlamış yarım gösteriyor. Bu zihniyet Türkiye’yi kucaklayamaz, kalkındıramaz, barıştıramaz…

Bugün 11:25 TSİ - Siyaset

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