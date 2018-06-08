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Ali Haydar Bulut: İsmetpaşa Millet Bahçesi olsun!

Sosyal medyada #ismetpaşamilletbahçesiolsun etiketi altında başlatılan kampanyaya destek veren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, "Milletimizin stadı bundan sonra da milletimizin yeşil alanı olsun. Bence de #ismetpaşamilletbahçesiolsun" paylaşımını yaparak, kampanyaya destek verdi

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Sosyal medyada #ismetpaşamilletbahçesiolsun etiketi altında başlatılan kampanyaya destek veren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, "Milletimizin stadı bundan sonra da milletimizin yeşil alanı olsun. Bence de #ismetpaşamilletbahçesiolsun" paylaşımını yaparak, kampanyaya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği vaatler arasında yer alan "Millet Bahçesi" projesinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı açıklamalarda ilk olarak Atatürk Havalimanı’nın boşalan alanının Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceğini ifade etmişti. Millet Bahçesi projesinin bununla sınırlı kalmayacağını belirten Erdoğan’ın birçok ildeki eski statları Millet Bahçesine dönüştüreceklerini açıklaması Kocaeli ve Derince’de de "Acaba İsmetpaşa olur mu?" sorularını akıllara getirdi.

Başkan Bulut Kampanyaya Destek Verdi

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Bu açıklamalar üzerine sosyal medyada Derinceli 18 yaşındaki genç Uğurcan Tutak’ın Başkan Bulut’a çağrıda bulunmasıyla başlatılan kampanyada #ismetpaşamilletbahçesiolsun etiketi ile binlerce mesaj paylaşıldı. İsmetpaşa Stadı’nın yıkılan arazisinin yeşil alan olarak korunması ve halka açılmasını isteyen Kocaelililer'in yaptıkları paylaşımlar twitterda ses getirdi. Konuyla ilgili twitter üzerinden bir değerlendirmede bulunan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut "Milletimizin stadı bundan sonra da milletimizin yeşil alanı olsun. Bence de #ismetpaşamilletbahçesiolsun" paylaşımını yaparak kampanyaya destek verdi.

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