Sabancı İlkokulu döneme veda etti

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının son buldu. Derince Sabancı İlkokulu’nda da karne heyecanı yaşandı. Öğrenciler ve veliler sınıflarda oturarak karnelerin dağıtılacağı saati bekledi. Özellikle taktir ve teşekkür belgesi bekleyen öğrenciler dakikaları saydı. Karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline giriş yapacak olan öğrenciler, yaklaşık üç aylık tatilin ardından yeniden okullardaki yerini alacak. Mezun olan öğrenciler ise yeni bir hayata giriş yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

ÖĞRENCİLER VELİLERE EMANET

Öğrencilere karnelerini dağıtan 2-C sınıf Öğretmeni Nurhak Tuna, “Güzel ve verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Eğlenirken öğrendik, öğrenirken eğlendik. Öğrencilerime güzel bir tatil temennisinde bulunuyorum. Öğrencilerimi velilere emanet ediyorum” diye konuştu. 2-C sınıfı öğretmenlerine dönem boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.