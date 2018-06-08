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Bugün 12:05 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:06 TSİ )

İnce’nin mitinginde hedef 50 bin

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ nin yarın Perşembe Pazar alanında gerçekleştireceği miting öncesi konuşan Sarıbay,” Coşkulu bir miting yapacağız. 50 binden aşağıya katılım olmayacak” dedi.

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24 Haziran erken seçimleri için çalışma yapan Muharrem İnce kentimize yarın gelecek. İlimize gelmeden önce Sakarya’da miting yapacak olan İnce saat 16.00’da İzmit’te olacak. Mitinde Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) yapılacak. Daha önce açıklanan programda miting sonrası Kartepeli vatandaşlarla iftar yapacağı belirtilen İnce’nin iftar programı iptal edilmişti. Miting sonrası İnce bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul’a gidecek.

SARIBAY GETİRECEK

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yarın 16:00’de İzmit’e gelerek Perşembe Pazarı alanında Kocaeli halkına seslenecek. Muharrem İnce Perşembe Pazar alanında yapacağı miting öncesinde saat 14:00’te Sakarya’da olacak. İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da Sakarya’da ki mitinge katılıp, program sonrası Muharrem İnce ile birlikte miting alanına gelecek. Miting için Perşembe Pazar alanını süslemek için yoğun mesai harcayan CHP’ liler miting alanını sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatacak.

COŞKULU MİTİNG YAPACAĞIZ

Miting öncesi açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ”Cumhurbaşkanı Adayımız İnce’nin saat 14:00’te ki Sakarya mitingde olacağım. Miting sonrası İnce’yi alıp İzmit’e getireceğim” dedi. Öte yandan daha önce Muharrem İnce’nin programında İzmit mitingi sonrası Kartepe İlçesi’nde iftara katılacağı belirtilmişti. Ancak iftar programı iptal edildi. İzmit’te ki miting bitince Muharrem İnce, televizyon programına katılmak üzere ilimizden ayrılacak. Coşkulu bir miting yapacağız. 50 binden aşağıya katılım olmayacak” dedi.

Bugün 12:05 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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