CHP'nin afişlerine saldırılar sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü tarafından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitingi için İzmit’in farklı noktalarına asılan pankart ve afişlere yapılan çirkin saldırıların bir yenisi daha gerçekleşti. İddialara göre; Merkez Bankası Binası’nın karşısında yer alan CHP’nin Muharrem İnce’li pankartı bugün saat 11.00 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilmeye çalışıldı.

ELİ FALÇATALI ÇOCUKLAR

Yoldan geçerken saldırıyı fark eden bir vatandaşın ‘Ne yapıyorsunuz’ şeklinde seslenmesi üzerine 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve ellerinde falçata olduğu iddia edilen şahıslar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şahısları pankartın önünden uzaklaştıran vatandaş daha sonra CHP İl Örgütü’ne gelerek parti yöneticilerini saldırı ile ilgili bilgilendirdi. Partililerin bilgilendirdikleri polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.