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Bugün 12:28 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:29 TSİ )

Başkan Doğan da karne aldı

Doğan, Özel Nadide Ortaokulu’nda okuyan ve bu yıl 6. sınıfı bitiren küçük kızı Ayşe Ceylin'in okuluna giderek karne heyecanına ortak oldu.

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Doğan, Özel Nadide Ortaokulu’nda okuyan ve bu yıl 6. sınıfı bitiren küçük kızı Ayşe Ceylin'in okuluna giderek karne heyecanına ortak oldu. Karnesi oldukça başarılı olan kızının sevincini paylaşan Başkan Doğan, "bir babanın en büyük mutluluğu evladının başarısını ve onun mutluluğunu görmektir. En büyük isteğim evlatlarımın vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak yetişmesini görmektir. Evlatlarımız bizim geleceğimiz, her şeyimizdir" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Günümüz çocuklarının her anlamda çok şanlı olduklarını belirten Doğan “Çocuklarımıza yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın en güzel okullarda okumaları, en güzel imkânlara sahip olabilmeleri için genelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımız ve hükümetimiz, yerelde de bizler onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri ve en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sunduğumuz imkânlar ve onların öğrenme inançları ile evlatlarımız, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp o hedefi geçecekler." şeklinde konuştu.

Bugün 12:28 TSİ - Eğitim

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