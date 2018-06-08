Judocularımızdan Balkan’lara ambargo

Tuğçe Beder ve Ayşenur Budak milli takım adına katıldıkları şampiyonalarda başarılı olarak, kürsüdeki yerlerini aldı

AYŞENUR BUDAK BALKAN ŞAMPİYONU

Avusturya’da düzenlenen ve 39 ülkeden 627 sporcunun yarıştığı Judo Gençler Avrupa Kupası’nda 48 kiloda Milli Takım adına Tatami (minder)’ye çıkan Kağıtsporlu Tuğçe Beder, gümüş madalyanın sahibi oldu. Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Ümitler Balkan Şampiyonası’nda 52 kiloda Milli Takım adına mindere çıkan Ayşenur Budak, finalde Bulgar rakibi G. Dimitrova’yı yenerek Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalya aldı.