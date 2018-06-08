Eminoğlu Gümrük "Perde" dedi

Eminoğlu, Bertuğ’un yıldızlaştığı maçı 6-2 kazandı ve finale kaldı.

SAVAŞ EMİNOĞLU DA İZLEDİ

Maça çok hızlı başlayan Eminoğlu Gümrük üst üste goller buldu ve ilk 20 dakikada 4-0 öne geçti. Tirespor ya da Pendikspor’atransferi gündemde olan Bertuğ Başdemir’in 3 ve Dilaver’in golü ile 4-0 öne geçen Eminoğlu maçı erken kopardı.

FİNAL MAÇI BU AKŞAM 23.00’DA

Ufuk Gülez’in penaltıdan attığı golle fark 3’e düştü. Ali Sak ve oyuna sonradan giren Buğrahan’ın golleri ile Eminoğlu Gümrük mücadeleyi 6-2 kazanmasını bildi. Maçı Eminoğlu Gümrük Müşavirliği sahibi Savaş Eminoğlu, çalışanlardan Dilber Yalçın ve farklı bir firmada çalışan eşi Hasan Yalçın da izledi. Eminoğlu Gümrük Müşavirliği, İzmit Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup eden Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği ile finalde karşılaşacak. Final maçı bu gece 23.00’da Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak.

EMİNOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ: 6 PERDE DÜNYASI: 2

STAT: Derince

HAKEM: Muhammed Tutak***

EMİNOĞLU GÜMRÜK: Muhammed***, Cenk***, Mehmet Kördemir***, Bertuğ Başdemir**** (Ufuk Yükselmiş**), Dilaverhan*** (Yolcu**) Doğukan*** (Uğur**), Ali Sak*** (Buğrahan**)

PERDE DÜNYASI: Ufuk Şeker**, Anıl**, Sefa**, Hüseyin***, Ufuk**, Aydın**, Emre** (Ayaz*)

GOLLER: Bertuğ, Ufuk, Aydın (Perde Dünyası)

YARI FİNAL SKORLARI

Eminoğlu Gümrük Müşavirliği: 6 - Perde Dünyası: 2

Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği: 3 - İzmit Genclerbirliği: 2

FİNAL - 9 HAZİRAN CUMARTESİ – 23.00

Eminoğlu Gümrük Müşavirliği – Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği