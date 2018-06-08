Gergin maç Pasifik Gemi’nin: 3-2

Büyük çekişmeye sahne olan, iki kırmızı kartın çıktığı gergin maçı Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği 3-2 kazanarak finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’nin rakibi.

ORHAN VE KEMAL KIZARDI

Temposu yüksek ve kıran kırana geçen maçta Pasifik Gemi’nin gollerini Recep Serkan Çetintaş (2) ile Tevfik Işık atarken, Volkan Kesim ve Serter Keskin’in golleriİzmit Gençlerbirliği için yeterli olmadı. Öte yandan maçın ikinci yarısında Kemal’in düşmesi ile Pasifik Gemi penaltı kazandı. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu düşünen İzmit GB’li futbolcular hakem Muhammed Tutak’ın etrafını sardı. Bu sırada İzmit GB’de Orhan, Kemal’e “Neden dışarıda düştüğünü söylemiyorsun?” dedi, Kemal de “Ben nerede düştüğümü görmedim” cevabını verdi. Konu uzadı ve iki futbolcu saha içinde hayli gerildi. Hakem Muhammed Tutak iki futbolcuya da kırmızı kartını çıkardı.

PASİFİK GEMİ VE YAT ACENTELİĞİ:3 İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 2

STAT: Derince

HAKEM: Muhammed Tutak**

PASİFİK GEMİ: Kerem**, Murat Tiryaki***, Hakan Tan***, Emirhan Önder***, Kemal Sap*, Tevfik Işık***, Recep Serkan Çetintaş***

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Sarp Umut****, Samet İrkit** (Gümen**), Furkan Uzun***, Serter Keskin*** (Coşkun**), Orhan Şenmemiş*, Volkan Kesim*** (Uğur**) Zafer Durmaz**

GOLLER: Recep Serkan (2), Tevfik (Pasifik Gemi), Volkan, Serter (İzmit GB)