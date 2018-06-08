Küçükaydın, Kılıçdaroğlu iftarına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Gebze Ramada Otel’de STK temsilcileriyle beraber iftar programına katılmıştı. Başkan Kılıçdaroğlu’nun ‘24 Haziran için oy kullanın’ çağrısı yaptığı iftara CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın da katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile sohbet eden Küçükaydın, seçim çalışmalarından da kısaca bahsetti.