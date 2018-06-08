CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Gebze Ramada Otel’de STK temsilcileriyle beraber iftar programına katılmıştı. Başkan Kılıçdaroğlu’nun ‘24 Haziran için oy kullanın’ çağrısı yaptığı iftara CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın da katıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile sohbet eden Küçükaydın, seçim çalışmalarından da kısaca bahsetti.
Bugün 13:12 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:14 TSİ )
Küçükaydın, Kılıçdaroğlu iftarına katıldı
CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gebze’de katıldığı iftar programında yer aldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:12 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz