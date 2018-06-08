Sönmez: Devletin halka kol kanat gerer tarafı kalmadı

Her katıldığı programda vatandaşlara verdiği bilgilerden dolayı ‘Bilge vekil’ lakabını alan İYİ Parti milletvekili adayı Ruhittin Sönmez önceki akşam sahura kadar Kandıra'da vatandaşlarla buluştu. Köyleri gezen Sönmez, Kandıralılara iktidarı kastederek, "Bizim otobüsün şoförü artık yoruldu, dinlendirme zamanı gelmiştir" dedi.

SORUNLARI DİNLEDİ

İYİ Parti İlçe Başkanı Hilal Altınay ve yönetimiyle birlikte Kandıra'nın köylerini gezen Ruhittin Sönmez'e eski aydınlar ocağı başkanı Ahsen Okyar da eşlik etti. Sönmez, köylerde yaptığı kahve toplantılarında hükümetin tarım politikalarını eleştirdi, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

“EKRANLARDA BOY GÖSTERİYOR”

Ruhittin Sönmez, "Bizim şoför artık yoruldu ve değiştirme zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gün içerisinde en az yarım gününü televizyon konuşmalarına diğer yarısını da açılışlar adı altında mitinglere ayırıyor. Ülkenin her alanda güçlü bir devlet tavrını ortaya koyması gerektiği bir dönemde sadece ekranlarda boy göstermesi doğru bir davranış değildir. Elbette ki seçim dönemindeyiz ancak halen yürüyen bir devlet mekanizması var ve sadece danışmanların fikri ve zikriyle yönetilen devlet kaos ortamından çıkamaz” dedi.

“DEVLET RANTSAL YÖNETİLİYOR”

Ruhittin Sönmez, “Ziraat Bankası her türlü olumsuz koşullarda ya da çiftçinin daha iyi mahsul alabilmesi ve üretim yapabilmesi için kurulmuş bir banka olmasına karşın bugün gelinen noktada, çiftçiye kredi vermez iken, gidip dev bir medya kuruluşunun satın alınması için büyük bir kredi olanağı sağlıyor. İşte devlet bu kadar rantsal ve yandaşsal yönetiliyor. Devletin çiftçiye, esnafa, halka kol kanat gerer tarafı kalmamıştır” şeklinde konuştu.