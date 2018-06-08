Şeker: Sizlerin geleceği için çalışıyoruz

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Genç Kürsü’ programının son konuğu AKP Milletvekili İlyas Şeker oldu. Fatih, Gültepe ve Zabıtan Mahallesi gençlerinin katıldığı programda ilk olarak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan konuştu. Çağlayan, “Bizler, her zaman sahadayız ve çalışmalarımızda siz gençleri hep görmek istiyoruz. Sizlerin desteği bizler için önemli” ifadelerini kullandı. Çağlayan’ın ardından Milletvekili İlyas Şeker söz aldı.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Genç Kürsü programında gençlerden gelen sorulara tek tek cevap veren Milletvekili İlyas Şeker, özellikle eğitim, ekonomi ve sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı. Şeker, “Bizler eğitime önem veriyoruz. Kazandırılan yeni okullar ve öğretmen atamalarımız ile eğitim sistemi daha da gelişti. Bizler, sizlerin geleceği için çalışıyoruz. Tabi sizler de kendinizi geliştirin. Kitap okuyun. Araştırın” ifadelerini kullandı.