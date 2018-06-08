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Ünlü: MHP mührünü önce İzmit’e sonra Kocaeli’ye vuracağız

MHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü,  “MHP mührünü önce İzmit’e sonra Kocaeli’ye vuracağız” dedi.

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MHP Kocaeli Teşkilatları, sahada 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nı anlatıyor. MHP Kocaeli Teşkilatı en son İzmit’te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. SKM Bürosu, iftar saatinin ardından mehteran eşliğinde büyük bir coşkuyla açıldı. Açılışa MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, milletvekili adayları, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve birçok partili katıldı.

“CUMHUR İTTİFAKI DİYORUZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “24 Haziran seçimlerinde gece gündüz Cumhur İttifakı diyoruz diyeceğiz. Bakın siyasete biri çıkıyor Demirtaş’ı cezaevinden çıkarmak için hesap yapıyor, biri çıkıyor komutanın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Peki bizim Genel Başkanımız ne dedi? ‘Benim komutanım apoletini sökecek bir insan daha anasından doğmamıştır’ dedi. Evet ülkücüler olduğu sürece kimse bu ülkenin askerine dokunmayacak. İşte bizler bu yüzden daha güçlü olmak zorundayız. Yaptığımız çalışmalarla 24 Haziran’da MHP mührünü önce İzmit’e sonra Kocaeli’ye vuracağız” ifadelerini kullandı. 

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

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