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Adak: Kocaeli, 24 Haziran’da MHP’yi yalnız bırakmayacak

22 yaşında MHP Kocaeli'nin en genç milletvekili adayı olan Zeynep Adak, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gebze’de Cumhur ittifakını anlatan Adak, “Kocaeli, MHP’yi, ülkücüleri 24 Haziran’da yalnız bırakmayacaktır” dedi