MHP Kocaeli Milletvekili adayı Zeynep Adak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı seçim beyannamesini Gebzelilere anlatıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak Cumhur İttifakı’nı anlatan milletvekili adayı Adak, “Kocaeli, dünyanın dört bir yanından ülkemize karşı kurulan oyunları bozan MHP’yi, ülkücüleri 24 Haziran’da yalnız bırakmayacaktır” dedi.
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Adak: Kocaeli, 24 Haziran’da MHP’yi yalnız bırakmayacak
22 yaşında MHP Kocaeli'nin en genç milletvekili adayı olan Zeynep Adak, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gebze’de Cumhur ittifakını anlatan Adak, “Kocaeli, MHP’yi, ülkücüleri 24 Haziran’da yalnız bırakmayacaktır” dedi
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Bugün 13:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz