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Yılmaz: Oyumuza sahip çıkmalıyız

Darıca’da saha çalışmasına katılan AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Oyumuza sahip çıkmamız lazım. Halk, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor” dedi.

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AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, 24 Haziran öncesi neredeyse her gün bir ilçede saha çalışmasına katılıyor, İlçe Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte 24 Haziran için vatandaşlardan destek istiyor. İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimi son olarak Darıca’da Abdi İpekçi, Nene Hatun ve Osmangazi Mahallelerinde ev toplantıları, gönül ziyaretlerinde bulundu, hasta ve yaşlıları da unutmadı.

“SEÇİMDEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ”

Sıra Söğütler Mahallesi’nde teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Piri Reis Mahallesi’nde düzenlenen mahalle iftarına katıldı. “Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara karşı güçlü durabilmek adına 24 Haziran dönüm noktası niteliğindedir” diyen Başkan Yılmaz, “Oyumuza sahip çıkmamız lazım. Halk, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Bunu sahalarda olduğumuz sürece gördük. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağız” dedi.

Bugün 13:27 TSİ - Siyaset

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