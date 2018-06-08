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10 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ /PDY silalı terör  örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY  silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 13:28 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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