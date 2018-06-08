10 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN