Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 13:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
10 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ /PDY silalı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.
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Bugün 13:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz