WhatsApp'tan şok yasak! Telefonlardan kaldırılıyor...

Whatsapp'a ilginç bir yasak geldi. Lastik üreticisi Continental, WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını gizlilik nedeniyle yasakladıklarını açıkladı. Bu durumdan 36 bin şirket telefonunetkileneceğini de söyledi. Ayrıca şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, dikkat çeken detaylarda bulunuyor. Bu detayların en başında, telefon ve tabletlerde bulunan kişisel bilgilerin güvenliğine yönelik endişelerinden dolayı, yasağın hemen yürürlüğe girmesini gerektiğini ifade etti. Bu ifadenin ardından da yasağı hemen yürürlüğe soktukları da gözden kaçmadı.

GELİRİNİN %4'ÜNE VARAN CEZALAR

Açıklamalarına devam eden şirket, WhatsApp benzeri uygulamaların veri koruma konusunda yetersiz ve sorunlu olduklarını belirttikleri görülüyor. Bu sebeple, kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanma riski olduğu öngörülüyor. Bu risk yüzünden de yeni yasalar da yürülüğe girdiği biliniyor. Hatta yeni yasaya göre, gizlilik şartlarını ihlal eden şirketlerin gelirlerinin yüzde 4’üne varan oranlarda para cezası uygulanacağı dikkatlerden kaçmıyor.