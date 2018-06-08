Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:43 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 13:47 TSİ )

WhatsApp'tan şok yasak! Telefonlardan kaldırılıyor...

Whatsapp ve Snapchat, dünya lastik devi Continental tarafından alınan ani bir kararla iş yerlerindeki tüm telefonlardan kaldırılıyor. Çalışanlar bu uygulamaları artık telefonlarında bulunduramayacak! Peki ama neden?

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Whatsapp'a ilginç bir yasak geldi. Lastik üreticisi Continental, WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını gizlilik nedeniyle yasakladıklarını açıkladı. Bu durumdan 36 bin şirket telefonunetkileneceğini de söyledi. Ayrıca şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, dikkat çeken detaylarda bulunuyor. Bu detayların en başında, telefon ve tabletlerde bulunan kişisel bilgilerin güvenliğine yönelik endişelerinden dolayı, yasağın hemen yürürlüğe girmesini gerektiğini ifade etti. Bu ifadenin ardından da yasağı hemen yürürlüğe soktukları da gözden kaçmadı.

GELİRİNİN %4'ÜNE VARAN CEZALAR

Açıklamalarına devam eden şirket, WhatsApp benzeri uygulamaların veri koruma konusunda yetersiz ve sorunlu olduklarını belirttikleri görülüyor. Bu sebeple, kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanma riski olduğu öngörülüyor. Bu risk yüzünden de yeni yasalar da yürülüğe girdiği biliniyor. Hatta yeni yasaya göre, gizlilik şartlarını ihlal eden şirketlerin gelirlerinin yüzde 4’üne varan oranlarda para cezası uygulanacağı dikkatlerden kaçmıyor.

Bugün 13:43 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
WhatsApp değişti! İşte son hali... mask
WhatsApp değişti! İşte son hali...
Iphone X toplatılıyor mu? mask
Iphone X toplatılıyor mu?
Bir zamanlar 1 gün 18 saatti mask
Bir zamanlar 1 gün 18 saatti
Makyajlı Hyundai i20’nin üretimi başladı mask
Makyajlı Hyundai i20’nin üretimi başladı
Facebook'tan seçim kuralı! mask
Facebook'tan seçim kuralı!
Gebze'de Teknoloji Bankası açıldı mask
Gebze'de Teknoloji Bankası açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!

GALERİ

Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL