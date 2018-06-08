İYİ Parti'nin seçim bürosuna saldırı!

İYİ Parti'nin Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan seçim bürosuna dün akşam kimliği belirsiz kişilerce saldırı oldu. 41 VK 232 plakalı minibüsle olay yerine gelen 2 kişi bayrakları ve pankartları parçaladı. Parti yetkilileri saldırganlardan şikayetçi olurken Milletvekili Adayı Adil Gülez, karakola giderek saldırının detayları hakkında bildi aldı.

"EN BÜYÜK DERSİ 24 HAZİRAN'DA VERECEĞİZ"

Mahalle teşkilatını karakolda yalnız bırakmayan milletvekili adayı Adil Gülez, "Bu ve buna benzer saldırılar seçim yaklaştıkça artmaya başladı. Bu, AKP iktidarında çıkar sağlayan gruplar üzerinde nasıl bir moral bozukluğu yarattığımızın resmidir. Bu ve buna benzer davranışlara karşı en büyük dersi 24 Haziran günü vereceğiz. İYİ Parti iktidarında insanlarımızı kutuplaştırmayacağız" dedi.