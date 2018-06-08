Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti. Erdoğan'ın, bugün vefat eden Erdoğan Demirören'in cenazesine katılacağından dolayı, Pazar günü Milli İrade Meydanı Alanı'nda (Perşembe pazar alınında) yapılacak olan Kocaeli mitinginin saat 16:00'dan 17:30 alındığı açıklandı. Mitinge 100 bin kişinin katılması hedefleniyor.