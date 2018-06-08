Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti. Erdoğan'ın, bugün vefat eden Erdoğan Demirören'in cenazesine katılacağından dolayı, Pazar günü Milli İrade Meydanı Alanı'nda (Perşembe pazar alınında) yapılacak olan Kocaeli mitinginin saat 16:00'dan 17:30 alındığı açıklandı. Mitinge 100 bin kişinin katılması hedefleniyor.
Bugün 14:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saat 16:00'dan 17:30 alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:52 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz