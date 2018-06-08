Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mayıs ayı başında düzenlenen operasyonda DEAŞ örgüt üyesi olduğu ve eylemlere katıldığı ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden birinin örgütte üst düzey yönetici olduğu, adam eğittiği ve esir alınan Özgür Süriye Ordusu mensuplarının kafalarını keserek infaz eden Fehed El Sacır olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Fehed El Sacır ile bir kişi daha tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmayı genişleten Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, infazcı Fethed El Sacır ‘ın eğittiği ve yanında bulunan adamları olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Yusuf Emin, Hasan Eldublan, Omar el abdalla ve Halil El Hasan Başiskele ve İzmit İlçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
Gözaltına alınan 3 DAEŞ üyesi adliyeye sevk edildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DAEŞ üyesi 3 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:16 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz