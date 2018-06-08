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Gözaltına alınan 3 DAEŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DAEŞ üyesi 3 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mayıs ayı başında düzenlenen operasyonda DEAŞ örgüt üyesi olduğu ve eylemlere katıldığı ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden birinin örgütte üst düzey yönetici olduğu, adam eğittiği ve esir alınan Özgür Süriye Ordusu mensuplarının kafalarını keserek infaz eden Fehed El Sacır olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Fehed El Sacır ile bir kişi daha tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmayı genişleten Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, infazcı Fethed El Sacır ‘ın eğittiği ve yanında bulunan adamları olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Yusuf Emin, Hasan Eldublan, Omar el abdalla ve Halil El Hasan Başiskele ve İzmit İlçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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