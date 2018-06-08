Mesut Barış son yolculuğuna uğurlandı

İzmit İmam Hatip Lisesi'nin efsane müdürü, öğrencilerinin “kral” lakabıyla sevdiği, ilimiz eğitim camiasının önemli isimlerinden biri olan Mesut Barış hayatını kaybetti. Barış’ ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılındı. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Saadet Partisi Milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, AKP Kocaeli İl eski Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mesut öğretmenin cenazesi Ayazma mezarlığında toprağa verildi.

MESUT BARIŞ KİMDİR?

1951 yılında Düzce’de doğdu. Düzce İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. 1985-1994 yılları arasında İzmit İmam Hatip Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve okul müdürü olarak görev yaptı. 1997- 2000 yılları arasında Bekirpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yaptı. 2001’de emekli oldu. Mesut Barış, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Bir dönem KO-MEK’te de bulunan Barış, son dönemde Kocaeli İmam Hatip Okulları Platformunda da il koordinatörü olarak görev yapıyordu.