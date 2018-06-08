CHP İzmit’ten dev iftar!

CHP İzmit İlçe Örgütü, 11 Haziran Pazartesi günü Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar alanında 2 bin kişilik büyük bir iftar programı gerçekleştirecek. Göreve geldiğinden beri ara vermeden tüm hızıyla çalışmalarına devam eden CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP’nin oy oranını arttırmak için Yenişehir Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarla temasta bulunarak mahalle halkının sorunları dinleyecek. Tüm halkın davetli olduğu iftar programına yoğun katılımın olması bekleniyor.