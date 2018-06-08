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Bugün 16:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:10 TSİ )

Yerli otomobilin fiyatı hakkında ilk ipucu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak." dedi.

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TGRT Haber televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinin kendisinin bakan olmadan önce başladığını aktardı. Özlü, şunları kaydetti:

"Hakkını teslim etmemiz lazım, benden önceki bakanımız Fikri Işık döneminde başlayan bir projedir yerli otomobil projesi. Projenin esas sahibi sayın Cumhurbaşkanımızdır. Yani Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği, önem verdiği projedir. Ben göreve başladıktan sonra projenin iş modelinde bir değişiklik yaptık. Özel sektör öncülüğünde, devlet destekli bir model geliştirdik, şu an bunun sonuçlarını aldık. Ara sözleşme ortaklar arasında imzalandı, CEO ataması yapıldı, CEO'yu sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Mehmet Gürcan Karakaş, inşallah çok yakın bir gelecekte görevinin başında olacak. Ekim ayından önce görevinin başında olmasını arzu ediyoruz." Özlü, yerli otomobilde tasarım sürecinin başladığını, teknik ve mali analiz çalışması yaptıklarını, bu çalışmanın tamamlandığını anlattı. 

"Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız." diyen Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak. Uzun vadede 50 milyar avroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız. Teknolojinin son ürünü bir proje olacak. Akıllı sürüş sistemleri olacak. Batarya, elektrikli bir proje olacak. Aslında bu proje, Türkiye'deki teknolojik sıçramanın öncü projelerinden birisi olacak."

"2021'de de satışa sunmak istiyoruz"

Özlü, otomobilin orta, üst sınıfa hitap edeceğini belirterek, "Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz. Öncelikle maliyetleri aşağıya çekmeyi isteriz, yani düşük maliyetli üretim yapmak isteriz. Böyle olsun ki rekabet gücümüz yüksek olsun. Bu vergisel konular, aracın piyasaya çıkma zamanı geldiğinde Maliye Bakanlığı'mızla oturup konuşacağımız konulardır. Bizim aracımız emsallerinden B ve C segmentindeki araçlardan en az yüzde 5 ucuz ve kaliteli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika kurulumu için 22 ilden talebin geldiğini belirten Özlü, ortak girişim grubu olan girişimciler ve CEO'nun bu konuyu mali etkinlik yönüyle değerlendireceğini ve kendilerine alternatif sunacaklarını söyledi. Bakan Özlü, müştereken buna karar vereceklerini kaydederek, "Bu devletin tek başına vereceği bir karar değil. Fizibilitesini yapacağız, analizlerini yapacağız ve bunun sonuçlarına göre karar vereceğiz. Şu an yeri belli değil. Amacımız 2019'da yerli otomobilin prototipini ortaya çıkartmak. 2021'de de satışa sunmak istiyoruz. Yerli ve milli otomobil 2021'de yollarda olacak, ilk müşterisi de sayın Cumhurbaşkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün 16:13 TSİ - Ekonomi

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