Sekapark-Plaj yoluAkçaray Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuluyor. Bilim Merkezi önünden itibaren çalışmaları süren hatta, kazı ve altyapı çalışmaları kapsamında raylar döşenecek. Tanıtım programı 9 Haziran Cumartesi günü (Yarın) saat:14.30’da gerçekleştirilecek.
Bugün 16:29 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:35 TSİ )
Tramvayda, ek raylar döşeniyor
Sekapark-Plaj yolu Akçaray Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuluyor.
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Bugün 16:29 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz