Tramvayda, ek raylar döşeniyor

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Sekapark-Plaj yoluAkçaray Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuluyor. Bilim Merkezi önünden itibaren çalışmaları süren hatta, kazı ve altyapı çalışmaları kapsamında raylar döşenecek. Tanıtım programı 9 Haziran Cumartesi günü (Yarın) saat:14.30’da gerçekleştirilecek.