Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:35 TSİ )

Tramvayda, ek raylar döşeniyor

Sekapark-Plaj yolu Akçaray Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuluyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sekapark-Plaj yoluAkçaray Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuluyor. Bilim Merkezi önünden itibaren çalışmaları süren hatta, kazı ve altyapı çalışmaları kapsamında raylar döşenecek. Tanıtım programı 9 Haziran Cumartesi günü (Yarın) saat:14.30’da gerçekleştirilecek.

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Başkan Doğan da karne aldı mask
Başkan Doğan da karne aldı
CHP'nin afişlerine saldırılar sürüyor mask
CHP'nin afişlerine saldırılar sürüyor
Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi! mask
Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi!
Türk Telekom'dan yine şikayet var! mask
Türk Telekom'dan yine şikayet var!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL