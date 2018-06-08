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Şehrin en güzel noktasında SP'ye izin yok AKP'ye var

D-100 Karayolu üzerindeki Kocaeli Plaza binasının duvarına AKP’nin seçim görselinin asılması Saadet Partisi (SP) tarafından sert bir dille eleştirildi.

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D-100 Karayolu üzerindeki Kocaeli Plaza binasının duvarına AKP’nin seçim görselinin asılması Saadet Partisi (SP) tarafından sert bir dille eleştirildi.

SP'YE İZİN YOK AKP'YE VAR

Aynı binanın reklam duvarını kendilerinin de kiralama teşebbüsü olduğunu fakat siyasi partilerin ilanlarının yer alamayacağını cevabını aldıktan sonra bu fikirden vazgeçtiklerini belirten SP Kocaeli SKM Tanıtma Başkanı Halil Kayın “Biz Saadet Partisi olarak bu duvarı kiralamak istediğimizde bir firmaya yıllık olarak kiraya verildiği ‘o firmanın da herhangi bir siyasi partiye kiralama yapamayacağı sözleşmede var’ cevabını aldık. Bize verilmeyen duvar, AK Parti’ye nasıl verilmiş açıklansın” dedi.

BİNA YÖNETİMİNİ GÖREVE ÇAĞIRDI

AK Parti’nin devletin tüm imkânlarından yararlandığının altını çizen Kayın, “Bu seçimde yarış adil ve demokratik şartlarda geçmemektedir. Ak Parti devletin tüm imkânlarına çöktüğü yetmezmiş gibi, şimdi de Kocaeli Plaza’nın duvarının siyasi partilere kiralanması yasak olan duvarına çökmüş. Bina yönetimini derhal gerekeni yapmaya ve o görselin oradan indirilmesini temin etmeye davet ediyorum” dedi.

Bugün 16:59 TSİ - Siyaset

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