Akçaray'da Plaj Yolu istasyonu için geri sayım başladı. İlk rayların 9 Haziran'da koyulacağı Akçaray'da yeni bir hizmet eklendi. Tramvayla seyahat eden vatandaşlar artık Ulaşım Park tarafından hazırlanan sosyal medyanın en ilgi çeken videolarından oluşan kaydı seyredebilecek. Şimdilik test yayının da olan bu hizmetin çok yakında kesintisiz bir şekilde verilmesi amaçlanıyor. Tramvaya bindiklerinde ilk kez bu yeniliği gören vatandaşlar önce şaşırdıklarını ama hizmetten memnun oldukları dile getirdi.
Bugün 17:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:25 TSİ )
İzmit tramvayında yenilik!
Akçaray'da Plaj Yolu istasyonu için geri sayım başladı. İlk rayların 9 Haziran'da koyulacağı Akçaray'da yeni bir hizmet eklendi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 17:18 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz