İzmit tramvayında yenilik!

Akçaray'da Plaj Yolu istasyonu için geri sayım başladı. İlk rayların 9 Haziran'da koyulacağı Akçaray'da yeni bir hizmet eklendi. Tramvayla seyahat eden vatandaşlar artık Ulaşım Park tarafından hazırlanan sosyal medyanın en ilgi çeken videolarından oluşan kaydı seyredebilecek. Şimdilik test yayının da olan bu hizmetin çok yakında kesintisiz bir şekilde verilmesi amaçlanıyor. Tramvaya bindiklerinde ilk kez bu yeniliği gören vatandaşlar önce şaşırdıklarını ama hizmetten memnun oldukları dile getirdi.