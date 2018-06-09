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Bugün 09:12 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Muharrem İnce bugün Kocaeli'de

Kocaeli'de ikinci mitingi bugün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yapacak.

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24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde ilimizde ilk mitingi Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu yapmıştı. İkinci mitingi ise bugün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yapacak.

16.00’DA BAŞLAYACAK

İzmit Perşembe Pazarı (Milli İrade Meydanı) alanında yapılacak miting saat 16.00’da başlayacak. Sakarya’da miting yapacak olan İnce, bu mitingin ardından Kocaeli’ye gelecek. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, mitinge 50 bin kişi beklediklerini söyledi.

Bugün 09:12 TSİ - Siyaset

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