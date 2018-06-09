Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık The Ness Otel’de Yerel Medya Buluşmaları kapsamında ilimizdeki yerel gazetelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Programa ilimizde faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katılım gösterdi. Fikri Işık’a AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve Basın Yayın ve Enformasyon Daire Başkanı Habib Kaya da eşlik etti. Programa yaklaşık 45 dakika geç gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık doğrudan soru – cevap kısmına geçti.

HEDEFİMİZ 9 MİLLETVEKİLİ

Seçimler için öngörünüz nedir? Milletvekilliği dağılımındaki tahmininiz nedir sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu seçim erken seçim değil, çok erken seçim oldu. Seçim takvimi o kadar erken oldu ki hedef tahmini yapacak zamanımız olmadı. Biz rakamları kendi kafamıza göre vermiyoruz. Kamuoyu nabzına bakıyoruz. Seçime katılımı ölçüyoruz. Ona göre bir tahmin ve hedef veriyoruz. O tahminlerde 7 Haziran seçimleri hariç rakamlarımız bire bire çok yakın tutmuştu. Bu seçimde kamuoyu yoklaması yaptırma zamanımız olmadı. Aday tanıtım toplantımıza bu yetişmedi bundan dolayı hedefimizi açıklamadık. Biz kendi içimizde bir hedef koyduk. Bizim kendi kriterimiz 7 olursa kendimizi başarılı saymayız. 8 normal, 9 başarıdır. Hedef 9 diyebiliriz” diye yanıt verdi.

İLK TURDA SEÇİM BİTER

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini düşündüğünü belirten Fikri Işık, “Cumhurbaşkanımızın birikim. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. Önemli bir farkla Cumhurbaşkanımız seçimi ilk turda alır. Milletvekili seçimleri içinde yükseliş içerisindeyiz. Şu anda AK Parti 300’ün üzerinde milletvekili çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekilli seçimlerinde de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AK PARTİ BİR İLKİ YAPTI

18 yaşındaki Elifnur Bayram’a 11. Sırada yer verilerek milletvekili seçilecek noktaya koyulmadığı yönünde eleştiriler aldıklarının belirtildiği soruya da yanıt veren Fikri Işık, “Eğer bu eleştiri muhalefetten geliyorsa önce kendilerinin seçilecek bir yerden genci milletvekili adayı göstermesi gerekir. Elifnur Bayram 18 yaşında ve 11. Sırada. Ama AK Parti bir ilki yaptı. Gençler artık parlamentoda görev alacaklar. AK Parti siyasette gençlere alan açan bir parti” dedi.

12 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

“12 Haziran’da önümüzdeki 5 yılda hangi projeleri hayata geçireceğimizi açıklayacağız” diyen Fikri Işık, “Önceliklerimizi manifestoda sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Biz bu kapsamda değerlendiriyoruz. Kocaeli’ye özel olan projeleri 12 Haziran’da milletvekili adaylarımızın da katılacağı bir toplantıyla açıklayacağız” şeklinde konuştu.

MAĞLUBİYETİNE KILIF ARIYORLAR

Seçim Güvenliği zaafiyeti var mı? Sorusuna yanıt veren Işık, “AK Parti’nin en çok dikkat ettiği konulardan biridir bu. Muhalefet 1 oyun takipçisi olacağız diyor. Biz bundan memnuniyet duyarız. Niye bugüne kadar bu bir oyun takipçisi olmadınız. Vatandaş hangi partiye oy attıysa o oy o partiye yazılsın. Bu Türkiye için olmazsa olmazdır. Ama büyük ümitlerle kendi tabanlarını hareketlendiren ama seçim akşamı gerçeklerle yüzleşenlerin sandık güvenliğinden dem vurmamaları gerekir. Her partinin sandık kurulunda üye bulundurma hakkı var. Tüm sonuçlar açıklanana kadar temsilci bulundurma hakları da var. Bu ortamda seçim güvenliği tartışması yapmak bana göre mağlubiyete kılıf arama anlamına gelir. Hangi sandıkta bir partiye verilen oy başka partiye yazıldı. Türkiye’de her şey olabilir ama sandıkta hile olmaz. Buna kimsede müsaade etmez. Bu konuda tereddüt taşıyanlara önerimiz: Sandık kurullarına görevlilerinizi koyun. Ama lütfen mağlubiyetlerinize kılıf aramayın. Son haftada da bu söylemler devam ederse bilin ki muhalefet mağlubiyete kılıf arıyordur” diye konuştu.

LİSTEYE GİRMEYENLER HAKKINDA KONUŞTU

AKP’de il başkanlarının ve teşkilattan gelen isimlerin milletvekili listelerinde yer alma geleneğinin bozulduğunun belirtilmesi üzerine yorumlarda bulunan Işık, “Listemizdeki 9 isim teşkilattan isimlerdir. İl başkanlarının listede olup olmaması genel merkezin kararıdır. Bazı arkadaşlarımızın yerel seçimler için bekletilmiş olması muhtemeldir. Ben listeyi ilk gördüğümde böyle yorumladım açıkçası. Ak Parti’de hizmet eden kimse kenarda bırakılmaz. Hizmet eden arkadaşlarımıza sen yoluna ben yoluma denmez. Kocaeli’de bir uyum vardır. Takım çalışmasını biz önemseriz. Buna özel hassasiyet gösteririz. Cumhurbaşkanımız burada sınırlı bir değişime ihtiyaç duymuş. 7 arkadaşımızdan biri yok listede. Zeki Aygün bey şehrin sevdiği bir isim. Belki önümüzdeki günlerde farklı değerlendirilme imkanı olabilir. Zamanı gelen, şartları oluşan her arkadaşımızın değerlendirileceğini düşünüyoruz. Biz hep belli kriterlere göre davrandık” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ VERİLECEK

25 Haziran sabahında insanları güvenle uyanacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Herkes güvenle sabaha uyanacak. Bundan sonra yoğun bir süre yaşayacağız. Bürokrasinin daha hızlandığı, etkin uygulama yapılacak bir süreci başlatmış olacağız. Türkiye’nin hızlı karar alarak etkin uygulamayı başaran ülke olması lazım. Teknoloji artık yaşam biçimimizi değiştirdi. Dünya’da o kadar hızlı yarış var ki. Yavaş olan yarıştan kopacak. Türkiye genç nüfusu çok olan bir ülke. 24 Haziran’dan sonra ben her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’de millet bahçesi noktasında birden fazla müjdesi olacak” dedi.

BEN EKİPÇİLİK DEĞİL TAKIM OYUNU OYNADIM

AKP’de parti içerisinde küskünlerin olduğunun belirtilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Işık, “Bir siyasi parti içerisindeyiz. Burası bir dergah değil. Kanarya Sevenler Derneği üyesi de değiliz. Siyasi partilerde farklı düşünen insanlar olacaktır. Farklı düşünüyor diye birbirinin elini sıkmayan bir arkadaş tanımıyorum. Şu arkadaşın elini sıkmam dediğim bir arkadaşım olmadı, bundan sonra da olmaz İnşallah. Bu biraz arkadaşlarımıza haksızlık olur. Ben hiçbir zaman ekipçilik yapmadım. Takım oyunu oynadım, oynuyorum. Parti içi yarışa girdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu olabilir. Ama hala o arkadaşlarımızla çok iyi bir hukukumuz var” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı olup olmayacağı ilgili soruya yanıt veren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Benim Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilgili bir düşüncem olmadı. BU işi başkanımız İbrahim bey çok iyi yapıyor. Allah bize bu konumları nasip etti. İl başkanlığı, milletvekilliği gibi birçok görevde bulundum. Şehrimiz İbrahim beyi seviyor. Partimiz gerekli kararları alır. İbrahim beyin devam etmesini temenni ederim. Ama bu temenni yetmez. Nihai kararı komisyon verir. Çok yazıldı, çizildi bu konu ama benim Büyükşehir belediye başkanlığı gibi düşüncem olmadı. Benim görüşüm açık. Ama farklı değerlendirme yapılırsa o genel merkezimizin takdiridir. Böyle bir gayretim asla olmadı. İbrahim beye destek oldum” değerlendirmesinde bulundu.