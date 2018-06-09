Yerel Medya Buluşmaları programında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde birden çok müjde vereceğini ifade eden Işık, "Herkes güvenle sabaha uyanacak. Bundan sonra yoğun bir süre yaşayacağız. Bürokrasinin daha hızlandığı, etkin uygulama yapılacak bir süreci başlatmış olacağız. Türkiye’nin hızlı karar alarak etkin uygulamayı başaran ülke olması lazım. Teknoloji artık yaşam biçimimizi değiştirdi. Dünya’da o kadar hızlı yarış var ki. Yavaş olan yarıştan kopacak. Türkiye genç nüfusu çok olan bir ülke. 24 Haziran’dan sonra ben her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’de millet bahçesi noktasında birden fazla müjdesi olacak" dedi.
Bugün 09:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:01 TSİ )
Işık: Birden fazla millet bahçesi olacak
Yerel Medya Buluşmaları programında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Bugün 09:32 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz