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CHP Kocaeli tam kadro hazır

CHP İl Örgütü tüm kadroları ile Muharrem İnce’nin Kocaelilere sesleneceği miting için Perşembe Pazarı Alanı’ndaki son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi İl (CHP) Örgütü tüm kadroları ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarın Kocaeli’de gerçekleştireceği miting için Perşembe Pazarı Alanı’ndaki son hazırlıklarını yaptı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Saymanı Naim Keskin, İl Bilişim Sorumlusu Metin Düzgün, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Gökhan Ercan, Özgür Harun Yıldızlı ve partinin milletvekili adayı Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, gün boyu süren seçim programlarının ardından miting alanındaki hazırlıkları sürdüren CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan ve gençlik kolları üyelerini ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

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