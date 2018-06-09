Gürpınar ailesi iftarda buluştu

Gürpınar Su Fabrikası sahibi Cezmi Çiçek geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde çalışanları ve çalışanlarının aileleri ile bir araya geldi. Gölcük Selimiye köyünde bulunan Gürpınar Tesisleri içerisinde düzenlenen iftar yemeğine Gürpınar Su Fabrikası sahibi Cezmi Çiçek, Lütfiye köyü Muhtarı Osman Şahin, Selimiye köyü Muhtarı İbrahim Yaşar, Ayvazpınar mahallesi Muhtarı Ali Keskin, fabrika çalışanları, aileleri ve Selimiye köyü sakinleri katıldı. İftar yemeğinin ardındankonuşan Gürpınar Su Fabrikası sahibi Cezmi Çiçek, “Bu yedinci geleneksel iftarımız oldu. Yaklaşık 500 kişi katıldı. Biz iftarımızı vatandaşlara yapıyoruz. Samimi bir ortamımız var. En büyük derdimiz işçilerimizin aileleriyle birlikte katılım göstermesi. Ramazan ayı böyle bir yemeğe vesile oluyor. Çevre köylerden de misafirlerimiz oluyor. Gücümüz yettiğince bu iftarlarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.