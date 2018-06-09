Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Gebze Center AVM, Otel ve ek binalar ile 1 adet arsa satışı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Kocaeli Gebze Sultanorhan Mahallesi'nde yer alan 60 bin 865 metrekare yüzölçümlü parselde bulunan Gebze Center AVM'yi Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş'ye KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro peşin bedelle satıldığı belirtildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak;

1) Şirketimiz portföyünde yer alan;

i. Tapunun Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24C2A Pafta, 6371 Ada, 2 sayılı ve 60.865 m2 yüzölçümlü parselde bulunan Gebze Center AVM, Otel, Ticari Alan'ın ("Parsel 2")

ii. Şirketimizin 74433/100000 hissesine sahip bulunduğu, tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A Pafta, 6371 Ada, 4 parselinde kain 2.000 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın ("Parsel 4")

iii. Şirketimiz aktifinde yer alan Parsel 2 üzerindeki demirbaşların ("Menkul")

iv. Şirketimize ait "Gebze Center" markasının ("Marka")

Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş'ne KDV hariç 102.500.000-€ (EURO) peşin bedelle satılmasına ve satıma ilişkin Gayrimenkulün satışına ilişkin sözleşme ve/veya satış vaadi sözleşmesi akdedilmesine,

2) Söz konusu satış işlemine yönelik olarak sözleşme ve/veya satış vaadi sözleşmesi imzalanması ve satış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek satış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak tahsil edilmesi hususunda şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz ve Genel Müdür Sn. Çağan Erkan'ın yetkilendirilmesine, satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere Av. Özgür Çınar ve/veya Av. Özge Esmer'in vekil tayin edilmesine,

3) TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 07.06.2018 tarih ve 2018-REV325 sayılı ekspertiz raporunda söz konusu taşınmazların bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 638.995.000-TL tutarındaki ekspertiz değerinin zarureten altında gerçekleşmesinin sebepleri olarak;

a. Satışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması,

b. Günümüz ekonomik koşullarının

Yönetimimizce dikkate alınmak mecburiyetinde kalındığının satış işlemine konu KAP açıklamamızda ve bilhare yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

4) Bu satışın tamamlanması durumunda elde edilecek olan satış gelirinin tamamının, şirket stratejisine uygun olacak şekilde sabit bir geliri olan ve şirket portföy değerini arttıracak yeni yatırımlara yönlendirilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Özlem Tekay mazereti nedeniyle toplantıya katılamamıştır.