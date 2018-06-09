Erdoğan'dan astsubaylara müjde!

Kayseri mitinginin ardından Zincidere’de bulunan General Vecihi Akın Kışlası’nda düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz" diye konuştu.
"GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ASTSUBAYLAR YARARLANACAK"
Tüm astsubayların emsallerinin seviyesine çıkarıldığını, düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubayların yararlanacağını belirten Erdoğan, "Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz