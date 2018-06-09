Erdoğan'dan astsubaylara müjde!

Kayseri mitinginin ardından Zincidere’de bulunan General Vecihi Akın Kışlası’nda düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz" diye konuştu.

"GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ASTSUBAYLAR YARARLANACAK"

Tüm astsubayların emsallerinin seviyesine çıkarıldığını, düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubayların yararlanacağını belirten Erdoğan, "Yükseköğrenim mezunu, 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8’in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak" dedi.